I numeri degli eletti collegio per collegio dopo il taglio dei parlamentari

Questa immagine dice molto più di tante parole: ci sono i numeri degli eletti alla Camera e al Senato prima e dopo il taglio dei parlamentari dell’8 ottobre. Suddivisi per ogni collegio: quindi possiamo vedere anche quanti ne varranno eletti al prossimo turno in Lombardia e nei collegi che comprendono Bergamo e la provincia orobica che perderà (se non subentreranno cambi) tre deputati, mentre per il Senato il calcolo è più complesso ma la bergamasca dovrebbe eleggerne al massimo 3 tra quota maggioritaria e quota proporzionale.