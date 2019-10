Treviglio

Furto da 100mila euro al Trony: presi 2 membri della banda, refurtiva recuperata foto

In cinque in azione verso l'una di notte: razzia di telefoni sventata grazie all'intervento della sicurezza. Tre uomini in fuga

Una razzia di telefoni sventata grazie al tempestivo intervento della sicurezza. Nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, cinque malviventi si sono introdotti nel Trony di Treviglio, in via Caravaggio, tagliando le saracinesche che si trovano sul retro della struttura e rompendo le vetrate del negozio. Una volta entrati hanno fatto incetta di cellulari, per un valore complessivo di circa 100 mila euro. L’allarme del negozio è entrato subito in funzione, allertando gli uomini del servizio di guardiania privata. All’arrivo delle guardie giurate i cinque hanno tentato la fuga: due di loro sono stati fermati dalla sicurezza, mentre gli altri tre hanno fatto perdere le loro tracce. Foto 2 di 2

Sull’accaduto sta ora indagando la Compagnia dei Carabinieri di Treviglio per cercare di dare un volto e un nome ai fuggiaschi. La refurtiva è stata recuperata. © Riproduzione riservata

