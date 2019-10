Nella mattinata di mercoledì 9 ottobre sono stati effettuati controlli presso gli istituti scolastici e i luoghi maggiormente frequentati da studenti nell’ambito del progetto “scuole sicure”, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nelle vicinanze dei luoghi scolastici e nei luoghi di arrivo e partenza dei giovani che raggiungono le scuole.

Nel corso dei controlli, durante i quali è stata utilizzata un’unità cinofila dei reparti speciali di Milano, con il pastore tedesco “Darau”. Nel corso dei controlli, “Darau” è passato in mezzo a centinaia di studenti al fine di verificare che non fossero in possesso di sostanze stupefacenti e sono state identificate 18 persone di cui alcune con precedenti di polizia.

Foto 2 di 2



Una di queste, un cittadino marocchino, individuato nei pressi di un istituto scolastico in via Jacopo da Balsamo, irregolare in italia, è stato accompagnato presso il locale ufficio immigrazione, con l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Durante i controlli, in via Bono, venivano rinvenuti 4 pezzi di sostanza stupefacente rivestiti con cellophane pronti per la vendita abbandonati a terra da ignoti, probabilmente per sottrarsi al fiuto di “Darau”. La sostanza stupefacente, del tipo hashish e del peso di 45,50 grammi veniva debitamente sequestrata.