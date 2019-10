“Bergamo, il posto auto da residente, che pago 120 euro, non c’è mai”

Laura Galbiati e il marito Enrico Gamberoni (quest’ultimo intestatario del permesso parcheggio per residenti) ha inviato una lettera decisamente arrabbiata al Comune di Bergamo perché “è vergognoso che un cittadino debba pagare 120 euro e non aver garantito nemmeno un posto auto”.

Eccola

Buongiorno

sono Gamberoni Enrico residente in via Scotti e avente permesso per parcheggiare negli spazi per i residenti C1 e C2.

Ebbene vi scrivo perché è diventato pressoché impossibile trovare un posto auto in qualsiasi ora del giorno o della notte nelle strisce gialle di nostra competenza.

Ora mi chiedo: prima di vendere migliaia di permessi non sarebbe meglio verificarne l’effettiva possibilità di parcheggio? Non era più semplice a fronte dell’emissione di un parcheggio numerare i posti auto in modo tale di vendere tanti permessi quanti effettivi spazi?

Un residente, che per di più ha pagato 120 euro per occupare il suolo pubblico (già pagato con le tasse) dove cavolo può mettersi la macchina? Non sarebbe lecito poter utilizzare anche le strisce blu senza pagare oppure ridurre le strisce blu a favore di quelle gialle che non sono sufficienti a soddisfare la richiesta?

Attendo gentile risposta

Un cittadino stanco di dover passare delle mezz’ore a caccia di un posto auto dopo una giornata di lavoro