di 2 Galleria fotografica Ballet Studio Bergamo: la danza è anche un continuo esame /1



La scuola di danza classica Ballet Studio Bergamo, diretta dall’insegnante Rosa Noris, Registered Teacher della Royal Academy of Dance di Londra (RAD), svolge un lavoro di divulgazione della danza per tutte le fasce d’età attraverso il metodo d’insegnamento dell’Accademia inglese, considerato uno dei più completi in quanto segue la formazione del bambino dalla tenera età fino ai livelli professionali.

di 2 Galleria fotografica Ballet Studio Bergamo: la danza è anche un continuo esame /2



Gli allievi studiano secondo livelli e ne sostengono gli esami relativi, alla presenza di esaminatori ufficiali che la Royal Academy invia in tutto il mondo e che fanno parte di un’apposita commissione internazionale.

di 3 Galleria fotografica Ballet Studio Bergamo: la danza è anche un continuo esame /3





La valutazione tiene conto di molti fattori tra i quali la preparazione tecnica, il fisico, la musicalità, la performance: tutto in relazione all’età e alle doti personali di ognuno. I candidati, sostenendo l’esame, ricevono un certificato sul quale verrà riportata la valutazione ottenuta nelle varie parti della lezione di esame sostenuta.

di 2 Galleria fotografica Ballet Studio Bergamo: la danza è anche un continuo esame /4



La RAD ripone molta attenzione sullo sviluppo della creatività e della musicalità, permettendo un percorso progressivo grazie a un sistema ordinato di livelli e soprattutto distinguendo tra livelli Children e livelli Vocational: quest’ultimi potranno, se terminati, formare un allievo professionista.

di 2 Galleria fotografica Ballet Studio Bergamo: la danza è anche un continuo esame /5



Gli esami RAD hanno come primo obiettivo quello di aiutare tutti gli studenti ad accrescere la propria autostima, la capacità di rapportarsi con gli altri ed il lavoro di gruppo, l’abilità di porsi degli obiettivi personali ed impegnarsi per raggiungerli.

Si svolgono alla presenza dell’esaminatore e gli esercizi sono accompagnati da un pianista, motivo in più per ascoltare e seguire la musica ed eseguirne in perfetto tempo e ritmo gli esercizi. Il fatto che spesso l’esaminatore non parli italiano, ma un’altra lingua (inglese), stimola il candidato a un’attenzione maggiore oltre che a incentivare lo studio di una lingua straniera già in uso nei corsi scolastici.

Prepararsi ad un esame significa acquisire maggior conoscenza di passi che già si conoscono ed eseguono. Quindi la performance dell’esame deve essere vista come una sorta di prova in palcoscenico, in cui la tecnica non può prescindere dalla espressione di un sentimento o di una sensazione interiore che si trasmette all’esterno.

La preparazione di questi esami è sicuramente impegnativa e richiede grande serietà, costanza e capacità. Ma, non va dimenticato, che anche questo è un modo di crescere e di essere coscienti delle proprie capacità e delle proprie potenzialità. In fondo la vita è tutta un esame di cui fare tesoro e su cui, alla fine, magari anche riderci su.