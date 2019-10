Volo dell’aeronautica Cagliari-Bergamo: corsa per salvare una bimba di 3 anni

È partito da Cagliari il Falcon 900 dell’Aeronautica Militare atterrato alle 13 al Bergamo per salvare una bambina di 3 anni, bisognosa di cure urgenti. Ad attivare le procedure di volo sanitario, è stata la Prefettura del capoluogo sardo che ha contattato la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha, tra i suoi compiti, anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile, su tutto il territorio nazionale.

Il Falcon si è quindi alzato in volo dalla base militare di Ciampino, sede del 31 Stormo dell’Aeronautica Militare, diretto a Cagliari per imbarcare, non appena giunto a destinazione, la piccola insieme ai genitori ed una equipe medica dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu (CA) dove la bimba era ricoverata.

All’atterraggio sulla pista dell’aeroporto lombardo, ad attendere l’arrivo della famiglia, era presente un’ambulanza che ha così provveduto ad effettuare il successivo trasporto

della bambina verso il Policlinico San Donato (MI).