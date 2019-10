Turismo, alla Fiera di Rimini anche 28 aziende della provincia di Bergamo

Un turismo sempre più green, vacanze all’insegna dello star bene, del movimento, della scoperta e dell’attività fisica. Ma anche ricerca di mete capaci di offrire esperienze enogastronomiche uniche, di qualità, espressione di un Made in Italy genuino. E poi una panoramica delle forniture per l’hotellerie e un focus su prodotti e servizi per l’outdoor.

Continua a crescere il turismo internazionale. L’Organizzazione mondiale del turismo registra da oltre confine, nel 2018, quota 1,4 miliardi (+5%) di viaggiatori. Un flusso che genera ricavi da esportazione per 1,7 mila miliardi di dollari (+4%), superiore a quello del pil mondiale.

È tutto pronto per la prossima edizione di TTG Travel Experience, il marketplace unico in Italia, leader della contrattazione dell’offerta e della domanda turistica, che da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, alla Fiera di Rimini, chiamerà a raccolta tutto il mondo del Travel. Tre saloni in contemporanea: SIA Hospitality Design, l’unico salone in Italia dedicato al settore alberghiero, e con SUN Beach&Outdoor Style, salone b2b di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi.

L’ultima edizione del trittico di manifestazioni firmate IEG ha registrato la presenza di oltre 73mila operatori professionali e 2.850 espositori.

La cerimonia di inaugurazione è fissata per le 11.30 di mercoledì 9 ottobre alla Main Arena (Hall Sud). Interverranno l’On. Lorenza Bonaccorsi (Sottosegretario di Stato ai Beni e Attività Culturali), Andrea Corsini (Assessore al Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna), Andrea Gnassi (Sindaco di Rimini) e Lorenzo Cagnoni (Presidente Italian Exhibition Group).

A seguire, alle 12.30, l’atteso appuntamento dedicato ai Trend dell’Industry Vision 2020, a cura di Italian Exhibition Group, dal titolo Hyper Time: i nuovi modelli di consumo secondo le nuove dimensioni del tempo.

Grazie anche al programma di Think Future, saranno 3 giorni di dibattiti, seminari e incontri per progettare il futuro del turismo e dell’ospitalità. Nove le arene dove si alterneranno più di 300 speaker per oltre 140 appuntamenti. Un grande sforzo di Italian Exhibition Group, che rende disponibili contenuti innovati e di altissimo profilo internazionale per garantire alla filiera turistica di individuare gli scenari futuri.

Ecco le aziende bergamasche presenti alla Fiera del Turismo di Rimini:

1 – African Secrets C/O Controvento Tourism Representations di Seriate;

2 – Beachcomber Resorts & Hotels di Bergamo;

3- Consorzio per la Promozione Turistica Città di Bergamo;

4 – Controvento Tourism Representations di Seriate;

5 – Coral Lodge Mozambique C/O Controvento Tourism Representations di Seriate;

6 – De Hoop Collection C/O Controvento Tourism Representations di Seriate;

7 – Dibieffe Srl do Rogno;

8 – Funactive Tours di Bergamo;

9 – Icreatours Srl di Bergamo;

10 – Italy Nost di Ranica;

11 – Kariega Game Reserve C/O Controvento Tourism Representations di Seriate;

12 – Leolandia di Capriate San Gervaso;

13 – Mywowo Srl di Seriate;

14 – Naturally Namibia C/O Controvento Tourism Representations di Seriate;

15 – Navigazione Lago Iseo di Costa Volpino;

16 – Near Srl di Bergamo;

17 – Rare Earth Retreats C/O Controvento Tourism Representations di Seriate

18 – Silver Palm Spa & Resort C/O Controvento Tourism Representations di Seriate

19 – Vertical Booking Srl di Bergamo

20 – Pacchiani Holz Srl di Azzano San Paolo;

21 – Rs Italia Di Muscas Roberto di Rogno;

22 – Tecnowood Strutture In Legno di Covo;

23 – Harding Trading Srl di Brignano Gera d’Adda;

24 – Aquablue Srl di Bergamo;

25 – Allegrini Spa di Grassobbio;

26 – Carimati Srl di Scansorosciate;

27 – Echo Srl di Dalmine;

28 – Gewiss Spa di Cenate Sotto.