Ala fine anche la giornata di lunedì è stata illuminata dal sole a Bergamo e in provincia. Cosa succederà nel prosieguo della settimana, lo spiega Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La rapida espansione verso est dell’alta pressione garantirà, martedì, una prevalenza di bel tempo sulla Lombardia, mentre per la giornata di mercoledì un nuovo sistema frontale in arrivo sulle Alpi determinerà un po’ di nuvole su tutta la Lombardia, accompagnate da qualche debole precipitazione nel pomeriggio e nella sera. Un maggior rinforzo dell’alta pressione è atteso tra giovedì e venerdì, promettendo qualche giorno con tempo più stabile. Le temperature non subiranno grandi variazioni nel corso della settimana: saranno pertanto prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa, con massime intorno ai 20 gradi in Valpadana nelle giornate soleggiate e un temporaneo calo mercoledì.

Martedì 8 ottobre 2019



Tempo Previsto: al mattino qualche nuvola bassa tra fascia pedemontana e Prealpi e qualche banco di nebbia sulla bassa pianura in dissolvimento; bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio qualche annuvolamento sulle Prealpi, prevalenza di sole sugli altri settori. Nella sera e nella notte cieli poco nuvolosi per il transito di nuvole alte.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 18 e 20°C.

Mercoledì 9 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino nubi su gran parte della regione con copertura più compatta su Alpi e settori occidentali. Possibile qualche pioviggine sulla medio/bassa pianura occidentale. Nel pomeriggio molto nuvoloso ovunque con deboli precipitazioni sparse su Alpi, Prealpi e pianura nord/occidentale, in graduale estensione verso sud. Nella sera deboli piogge sparse possibili anche sul resto della pianura, tendenza al miglioramento sulle Alpi. Nella notte rapido miglioramento ovunque con rasserenamento da ovest verso est.

Temperature: massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 16 e 19°C.

Giovedì 10 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino prevalenza di bel tempo su tutta la regione con la possibilità di qualche banco di nebbia sulla medio/bassa pianura, in dissolvimento, e qualche velatura sulle Alpi. Nel pomeriggio e in serata cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per qualche nuvola alta in transito.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22°C.