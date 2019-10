Ruba una bici nel centro di Treviglio: 51enne incastrato dalle telecamere e denunciato

Grazie all’impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana, la Polizia Locale di Treviglio ha identificato e denunciato l’autore del furto di una bicicletta avvenuto in pieno centro cittadino.

Erano appena passate le 11.30 di martedì 8 ottobre quando una signora, dopo avere comprato il pane, ha lasciato la propria bicicletta Bianchi di colore nero, munita di cestino portapacchi, appoggiata al muro per entrare in un negozio di Via Verga, in pieno centro.

Proprio in quel momento è passata una persona che ha rubato del mezzo e si è allontanata pedalando velocemente.

Dopo pochi minuti la signora è uscita dal negozio e non ha più trovato la sua bici.

Nessuno dei passanti sembrava aver visto nulla, così la donna ha contattato la centrale operativa della polizia locale, fornendo tutte le informazioni necessarie per effettuare una verifica tramite il sistema di videosorveglianza.

Con un veloce controllo gli operatori hanno subito potuto identificare l’autore del furto, in quanto si trattava di E.R., 51 anni, di Treviglio, noto in quanto già tante altre volte denunciato dalla polizia locale per diversi altri reati.

Gli agenti della polizia locale sono così andati a casa dell’uomo, che pochi minuti dopo è arrivato in sella alla bici, con la borsa del pane ancora nel cestino portapacchi.

Il 51enne è così stato portato in comando per la denuncia di rito, mentre la bicicletta è stata immediatamente restituita alla proprietaria, ancora sconcertata per quanto successo.