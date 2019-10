Motociclista ferito a Ponte Nossa: l’elicottero per soccorrerlo

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba di martedì 8 ottobre, poco prima delle 7. Secondo le prime informazioni, un motociclista di 38 anni sarebbe stato investito mentre stava viaggiando sulla sua due ruote. L’episodio si è verificato a Ponte Nossa lungo la strada provinciale della Valle Seriana, in via Europa.

L’allarme è scattato in codice rosso e si è subito alzato in volo l’elicottero del 118 di Bergamo. Per prestare i primi soccorsi al 38enne, hanno operato anche i sanitari del Corpo Volontari Presolana e un’automedica. Le condizioni del giovane restano gravi ed è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, presenti sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Nella zona, visto l’orario di punta, si sono create colonne e il traffico della Valle ne ha risentito.