Marijuana nascosta nel calzino: fermato spacciatore 20enne in via Bono

Questa mattina, intorno alle 12.30, un equipaggio della Volante durante un servizio di controllo del territorio in via Bono, poco dopo il supermercato il Gigante, ha notato a distanza un giovane di origine subsahariana colloquiare con un altro cittadino straniero e poco dopo cedere un involucro all’interlocutore, il tutto guardandosi attorno per controllare di non essere visto.

Ritenendo si stesse consumando un’attività di spaccio di stupefacenti l’equipaggio si è velocemente avvicinato ai due. Il giovane straniero si è dato immediatamente alla fuga a piedi in direzione Borgo Palazzo. Durante la corsa, seguito da un operatore a piedi e dalla Volante, il fuggitivo lanciava un involucro di colore nero, poi rivelatosi essere un calzino arrotolato, con all’interno 18 involucri termosaldati per un totale di 28,5 grammi di marijuana. Lo stesso veniva fermato dopo 150 metri con una manovra di chiusura della via di fuga fatta dalla Volante.

Il cittadino straniero, identificato per N. F. nato nel 1999 in Nigeria, regolare in Italia, è stato bloccato dai due operatori a cui ha opposto resistenza prima di essere assicurato in autovettura. Tratto in arresto per spaccio sostanze stupefacenti. Sarà processato per direttissima domani mattina.