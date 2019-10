La Lega chiede lumi sul Donizetti e l’apertura a novembre

Il gruppo consiliare della Lega va all’attacco sulla scelta di aprire il Teatro Donizetti in occasione della prima mondiale de “L’Ange de Nisida” il prossimo 16 novembre.

I Consiglieri Comunali Stefano Massimiliano Rovetta, Alessandro Carrara, Alberto Ribolla scrivono in un’interpellanza rivolta all’Amministrazione Comunale chiedendo: “Quali siano le motivazioni della scelta di far debuttare l’opera in una struttura ancora cantierizzata come lo stato attuale del Teatro Donizetti? Quali i costi dell’allestimento per la ricezione del pubblico avventore nel cantiere in essere ed in funzione dell’evento in programma? Sono state date le dovute garanzie per una corretta acustica utile per la buona riuscita dell’esibizione? Nelle serate dell’evento tutti gli impianti saranno operativi e certificati compreso quello del riscaldamento visto che si svolgeranno nel mese di novembre? Per quale motivo non si sia voluto svolgere l’evento al Teatro Sociale?”.