Joe Bastianich “supplente” sul Nove: la tv dell’8 ottobre

Per la prima serata in tv, martedì 8 ottobre Canale Nove alle 21.25 trasmetterà l’ultima puntata de “Il supplente”, il reality che vede personaggi famosi diventare insegnanti per un giorno e interagire/confrontarsi con gli studenti.

Questa sera toccherà allo chef Joe Bastianich, che al liceo artistico “Rossi” di Roma parlerà del rischio.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quarta delle sei puntate della fiction “La strada di casa, seconda stagione”, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini e Silvia Mazzieri. Mentre Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo un avvistamento in autogrill, Fausto e Gloria, preoccupati per Milena, scoprono che la donna è rimasta coinvolta in un tragico incidente. I medici, dopo averla operata d’urgenza, notano che Milena ha dei segni sul collo, non compatibili con la dinamica dell’incidente. L’indizio fa cadere i sospetti su Valerio che avrebbe prima cercato di strangolarla e che poi avrebbe investito Milena con la sua auto, per evitare che la donna rivelasse quanto scoperto circa i suoi loschi affari.

Italia1 alle 21.20 proporrà una nuova puntata de “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s band.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”, con Alba Gutierrez, Mentre Higinio e Maria ricevono la visita di un certo Melquiades, obbedendo agli ordini di Espineira, Telmo convince Lucia a donare alla loro congregazione il denaro e le opere d’arte ricevute in eredità Nel frattempo, Felipe, con un abile stratagemma, riesce a strappare a Joaquin le informazioni che cercava sul conto del marchese de Valmez. Samuel, intanto, ha dei problemi con la banca.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer, mentre sulla tv di Cairo alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Bangla”, con Phaim Bhuiyan; su Canale5 alle 21.20 “Sole a catinelle”, con Checco Zalone; su Tv8 alle 21.30 “The amazing Spdier-Man”; su Rai4 alle 21.25 “I mercenari”, di e con Sylvester Stallone; e su Rai5 alle 21.15 “Non dico altro”, con Julia Louis-Dreyfus.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il favoloso mondo di Amelie”; su Iris alle 21 “Quel treno per Yuma”, con Russell Crowe; e su Italia2 alle 21.15 “Il Signore degli anelli – La compagnia dell’anello”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan e Hannah Hodson. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Una fiera da ricordare”, “La voce di Dio”, “Amore o amicizia” e “A cuore aperto”. Nel primo, James River ha una storia extra coniugale che porta a delle complicazioni per tutto il personale. Nel secondo, Christina e Tom trascorrono la giornata con bambini disabili in visita all’ospedale. Nel frattempo Bobby viene intervistato in merito a un articolo su James River. Nel terzo, Christina e Nick preparano una festa per la mamma di quest’ultimo. Nel quarto, Bobbie commette un errore che le potrebbe costare il posto.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica di “Temptation island vip”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.