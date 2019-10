Si è tenuta alle 11 di questa mattina, 8 ottobre, nell’aula D’Andrea e Barborini della Questura, una Santa Messa, officiata dal Cappellano della polizia di Stato don Ilario Tiraboschi dedicata a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi a Trieste.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del Prefetto Elisabetta Margiacchi, del Procuratore Aggiunto Maria Cristina Rota dell’Assessore comunale Marco Brembilla, del Comandante Provinciale dell’Arma Carabinieri Colonnello Paolo Storoni, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Mario Salerno, del Colonnello Umberto Maria Palma dell’Accademia della Guardia di Finanza del Comandante della Polizia Penitenziaria Amerigo Fusco, del Vice Comandante dei Vigili del Fuoco Carmelo Calabró delle organizzazioni sindacali, di una rappresentanza dell’ANPS e di numerosi poliziotti commossi.

Prima della S.Messa il Questore Maurizio Auriemma ha inteso tributare gli onori ai caduti dinanzi il monumento a loro dedicato nell’atrio della Questura.

Al termine della funzione religiosa il Questore ha sottolineato la affettuosa vicinanza dimostratagli in questi giorni di dolore per la perdita di due giovani vite e ha rammentato il cordoglio e il sostegno espresso al Questore di Trieste e ai suoi collaboratori così provati per quanto accaduto.