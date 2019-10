A Cologno candele e rose per Zina: “Sarai lontana dagli occhi, non dal cuore”

Il fiore più bello, la rosa, per ricordare Zina. Sono tante le amiche e i conoscenti di Zinaida Solonari, la 36enne uccisa a Cologno al Serio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre, che hanno voluto salutare la donna portando un fiore alla veglia funebre che si è tenuta nella serata di martedì in via Rocca.

Attorno alla grande fontana che si trova nel centro del paese le conoscenti più intime e la figlia maggiore hanno dato vita a una veglia commemorativa, dove sono stati deposte 40 rose e dei ceri accesi, oltre a due fotografie della donna.

“Anche se sappiamo con certezza che ora sei tra gli Angeli, ci manchi già tantissimo – riporta una delle due foto – la tua presenza era la nostra vita, passata da tantissimi momenti insieme. Sarai lontana dai nostri occhi, ma non lo sarai mai dal nostro cuore”.

Dopo la struggente lettera della figlia che salutava la madre, ecco un altro commovente ricordo verso una persona tanto amata e apprezzata.

La tragedia non ha colpito solo le amiche della nutrita comunità moldava presente in città, ma anche persone comuni, che si sono sentite profondamente toccate da questa tragedia. In molti, infatti, hanno partecipato a questa veglia per ricordare questa giovane mamma volata via troppo presto: da semplici conoscenti a comuni cittadini, passando per gli esponenti dell’amministrazione.

Tutti uniti per dire ciao a Zina.