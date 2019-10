Settantacinque anni dallo schianto sul Menna: a Parre incontro a ricordo della tragedia

Sono trascorsi 75 anni dallo schianto del Lady Irene sul Monte Menna. Di questo tragico avvenimento si parlerà lunedì 7 ottobre alle 20.30 al Centro Diurno di Parre che ospiterà un incontro dal titolo “4 ottobre 1944 – Un aereo militare americano si schianta sul Menna…”.

Interverrà Giulio Borlini, ricercatore di storia locale; presenta Roberto Cavallini (Gavs – Gruppo Amici Velivoli Storici).

Il fatto al centro dell’attenzione fa riferimento a quanto accadde nella tarda serata del 4 ottobre 1944, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale: un aereo B-24 Liberator dell’American Air Force, denominato Lady Irene, decollò dall’aeroporto di Brindisi per una missione operativa segreta nel nord Italia. Il velivolo era carico di rifornimenti per i partigiani che dovevano essere paracadutati nella zona d’aviolancio chiamata “Crosley”, identificata in una radura sopra Monasterolo del Castello. A bordo c’erano dieci aviatori americani (membri dell’equipaggio) e tre italiani, agenti segreti dell’Oss (Office of Strategic Services) che avrebbero dovuto paracadutarsi oltre le linee nemiche. A terra, ad aspettare la consegna c’erano i partigiani che avevano avuto conferma dell’imminente rifornimento aereo da un messaggio codificato trasmesso da Radio Londra. Il materiale consisteva in dodici contenitori metallici e otto pacchi con armi, munizioni, cibo, esplosivi, materiale sanitario e soldi. Per ragioni di sicurezza, l’aereo doveva mantenere il silenzio radio durante tutta la missione, salvo in caso d’emergenza.

Arrivato sulle Orobie, il B24 trovò buio, nebbia e nuvole, mancò la zona di Monasterolo del Castello, volò oltre il luogo designato e si schiantò poco sotto la cresta del monte Menna, in località Pezzadello. La montagna, in Val Serina, si trova sopra Oltre il Colle, con le vicine cime dell’Arera, del monte Grem e del monte Alben, delimitando lo spartiacque tra Val Brembana e la Val Seriana.

L’impatto fu disastroso e i tredici giovani militari a bordo persero la vita. Per decenni si seppe poco di loro, anche per il segreto militare imposto dagli Stati Uniti e negli ultimi anni, grazie ad alcune ricerche, è stato possibile ricostruire l’accaduto.

A ricordo dei Caduti dell’aereo B24 Lady Irene precipitato nel 1944 sul Pezzadello il Comune di Oltre il Colle periodicamente organizza aperture del memoriale “Lady Irene” con visite guidate.

La serata a Parre rientra nel programma del ciclo d’incontri “Il primo lunedì del mese”.

Il Centro Diurno è a Parre in via Duca d’Aosta, 34/b.