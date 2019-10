“È un’Atalanta eccellente”: parole e musica di Giampiero Gasperini, l’artefice principale di una squadra davvero meravigliosa. Che si conferma al terzo posto, tra le big della Serie A, dopo essere stata per qualche ora anche seconda. Poi la Juve si è ripresa la vetta del campionato, andando a vincere a San Siro, dove sicuramente anche l’Atalanta saprà riproporre grande calcio, come ha fatto contro lo Shakhtar nonostante la sconfitta.

Se l’incontentabile Gasp afferma a fine partita che “dobbiamo migliorare la qualità del gioco”, capite che ne vedremo ancora delle belle. Se l’Inter ha buoni motivi di esaltarsi per la carica di Conte e la Juve per il turbo Sarri, Bergamo risponde con un maestro di calcio che in tre anni ha portato l’Atalanta molto in alto e non soffre mai di vertigini. E sta lì, terza a fine campionato scorso e terza anche oggi, dopo sette giornate. E vorrebbe fare sempre di più “per divertire il nostro magnifico pubblico”.

di 15 Galleria fotografica Atalanta-Lecce









Ha ragione, perché la spinta dei tifosi è stata un assist straordinario per una squadra che, se fosse “fisica” e basta, come amano dire alcuini allenatori, non andrebbe lontano. Invece la qualità delle giocate, l’intensità del gioco, l’aggressività degli attaccanti che non danno tregua ai difensori, sono armi che l’Atalanta rimette in campo con una puntualità incredibile, considerando gli impegni trisettimanali. E anche il Lecce finisce presto nel tritacarne e i gol potrebbero essere comodamente sei anzichè tre, se Ilicic, Gomez, Muriel riuscissero ancora a fare centro. Ma, sinceramente: una macchina da gol che è di nuovo la numero uno in Serie A con 18 reti (15 il Napoli), la squadra che ha segnato più di tutte con 56 gol nel 2019, anno in cui ha conquistato anche più punti di tutte, cioè 57… va solo applaudita e festeggiata.

Come ha fatto il nuovo stadio, il Gewiss Stadium con quella nuova Curva Nord da brividi. Perché quando tutti saltavano pensavamo, seduti comodamente nella vecchia tribuna: ma stanno collaudando la nuova struttura? E però regge benissimo…

Ecco, la Nord-Pisani spinge davvero tantissimo, anche Gasp si emoziona nel sottolineare un effetto sonoro amplificato, nell’ammirare “lo spettacolo della Curva che ci ha esaltato e ci ha dato una marcia in più”.

Bentornata a casa, grande Atalanta. Ma, a proposito delle due di testa: se il signor Lukaku è costato 65 milioni più 10 di bonus, quanto dovrebbe valere il ‘nostro’ Zapata? A parte i gol già fatti, 6 del colombiano che sfiderà il capocannoniere Immobile (7 reti) fra due settimane, contro i 3 del belga.

Comunque, il presidente Percassi ha ribadito che il Panterone non si muove. Bene.

Quindi Zapata fa il primo gol, una fucilata e l’assist glielo offre Gosens, protagonista di una partita super. Anche qui, Gasp non si smentisce: “Gosens deve alzare il suo rendimento, fa cose eccezionali e poi sbaglia passaggi banali”. Va beh, se il tedesco cresce ancora un po’ poi ce lo ritroviamo al Bayern…

A parte gli scherzi, Robin segna un bellissimo terzo gol dopo una triangolazione con Ilicic. Il quale, come accade ultimamente litiga un po’ col portiere, facendosi parare di tutto, però ha sempre dei tocchi magici. In cattedra, poi, il capitano: incredibile Gomez, che quando viene dato un po’ per bollito si mette a giocare a tutto campo e quando si pensa che non veda più bene la porta fa due gol al Sassuolo e un altro, molto bello, al Lecce.

Certo, la differenza tra Atalanta e Lecce è quella tra una grande e una neopromossa che deve salvarsi. Si vede, quando poi il risultato si sblocca la partita non ha più storia, anche se l’Atalanta continua a giocare e cercare il quarto, quinto o sesto gol.

Al tavolo degli elogi si siede anche Liverani, tecnico del Lecce, che ha già dovuto incontrare Inter, Napoli, Roma ma “l’Atalanta è la più completa, per fisicità, tecnica, entusiasmo. Ha anche il vento alle spalle, uno stadio nuovo che la spinge e le darà ancora più forza, oltre a quello che ha già saputo fare fuori casa”.

Vero, bisogna ritrovare il miglior Muriel e però qualche acciacco l’ha un po’ frenato. Mentre tra i nuovi si conferma una sicurezza Kjaer, che sabato sfiderà Freuler in Danimarca-Svizzera. Spazio alle nazionali ora: è comunque una sosta da leccarsi i baffi per il popolo atalantino.