Paolo Fresu a “Nessun dorma” o lo speciale su Pietro Maso? La tv del 7 ottobre

Per la prima serata in tv, domenica 7 ottobre su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la quarta puntata del varietà “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino.

Tra gli ospiti del programma stasera ci sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Roberto Ciufoli, gli Artateca, Fatima Trotta e Nathalie Guetta.

RaiTre alle 21.45 trasmetterà la sesta delle sette puntate di “PresaDiretta”, condotta da Riccardo Iacona e sarà intitolata “Italia spaccata”. In un comunicato Rai viene spiegato: “Sarà un doppio viaggio nel nord e nel sud del Paese per mettere a confronto le voci principali che fotografano lo sviluppo nazionale: la sanità, la scuola, le infrastrutture e i trasporti, il turismo e il mondo del lavoro. Il Pil del sud Italia continua a scendere. Era al + 0,6 nel 2018 e si prevede un – 0,3 nel 2019, mentre Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna rimangono attaccate alle regioni più ricche d’Europa.

Eppure nel sud Italia ci sono eccellenze nel settore della ricerca e dello sviluppo e distretti industriali e tecnologici molto avanzati. Ma il ritardo strutturale del sud rallenta l’intero Sistema Paese. E l’economia del nord ha bisogno del meridione come mercato interno e come fornitore di materie prime, nel settore agricolo per esempio. E allora, visto che nord e sud sono così legati, cosa fare per recuperare la coesione nazionale? E per recuperare lo svantaggio e rilanciare la nostra economia?”.

Gli ospiti in studio saranno: Giuseppe Provenzano, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale per ragionare sul futuro del Meridione; Deborah Cinquepalmi assessore alla Pubblica Istruzione di Taranto; Franco Guzzetti assessore alle Infrastrutture di Melzo in Lombardia per confrontare esperienze scolastiche differenti; Isaia Sales saggista che si è a lungo occupato di questioni meridionali; e i ragazzi dell’Associazione DaSud impegnata per contrastare le mafie.

Voltando pagina, per “Futuro Presente”, il ciclo di inchieste dedicate al mondo che verrà, verrà proposta l’inchiesta “Cibo geniale”. Con questo reportage PresaDiretta racconta la più grande rivoluzione tecnologica del ventunesimo secolo, che non è digitale ma biologica. Si chiama Crispr ed è un innovativa e sofisticata tecnica di editing genetico. L’ultima frontiera della scienza per tentare di sconfiggere alcune malattie e migliorare la qualità di prodotti come ortaggi, frutta e frumento, una tecnica capace di rivoluzionare l’agricoltura. Cosa significherà per il cibo del futuro?

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. L’episodio sarà intitolato “La pista di sabbia”: dopo aver trovato un cavallo senza vita sulla spiaggia davanti a casa sua, Montalbano ordina ai suoi uomini di recarsi sul posto ma, nel frattempo, del cavallo non c’è più traccia. Deciso a vederci chiaro, il commissario avvia un’indagine e scopre che proprio quella mattina due diverse scuderie hanno denunciato il furto di due purosangue. Una appartiene a Rebecca Estermannn, un’affascinante donna, mentre l’altra è di proprietà di Saverio Lo Duca, uno degli uomini più ricchi della Sicilia. Il caso si complica quando, al furto dei cavalli, si aggiunge l’omicidio di uno stalliere. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 10 novembre 2008 sempre su RaiUno.

Canale5 alle 21.20 proporrà la quinta puntata di “Temptation island vip”, condotto da Alessia Marcuzzi.

Sono ancora tre le coppie rimaste: il cantautore Pago e la sua compagna Serena Enardu, il dj-producer Gabriele Pippo e la studentessa Silvia Maturani e l’attore e modello Alex Belli con Delia Duran, modella e influencer. Ognuno di loro sta mettendo alla prova il proprio amore, siamo quasi alla resa dei conti…cosa ci riserveranno i prossimi falò? Cosa risponderanno alla fatidica domanda di Alessia: ”uscite dal programma insieme o separatamente?”.

Su Canale Nove alle 21.25 andrà in onda il documentario “Pietro Maso – Io ho ucciso”. Uno speciale dedicato all’inchiesta su Pietro Maso, che nei primi anni ’90 fu condannato per l’omicidio dei suoi genitori. La sua vita raccontata da lui, in prima persona.

Su La7 alle 21.15 ci sarà il telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Jesse Williams e Kevin Mckidd. Andranno in onda tre episodi intitolati “Con meraviglia e selvaggio desiderio”, “Spezzati insieme” e “Istinto”. Nel primo, i medici del Grey Sloan competono per un nuovo ruolo. Nel secondo, mentre i nuovi dottori continuano a creare problemi, Meredith lega con un nuovo paziente. Nel terzo, Maggie vuole capire perchè Jackson si sia preso un’aspettativa senza avvertirla.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Rambo III”, con Sylvester Stallone; su Tv8 alle 21.30 “Agente 007 – Zona pericolo”, con Timothy Dalton; su Rai4 alle 21.20 “Le colline hanno gli occhi 2”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Fur – Un ritratto immaginario di Diane Arbus”, con Nicole Kidman; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: una storia complicata”, con Stephanie Japp; e su Iris alle 21 “The burning plain – Il confine della solitudine”, con Charlize Theron.

Su Rai5 alle 21.15 l’appuntamento è con una nuova puntata di “Nessun dorma”. Al centro della scena stasera ci sarà un confronto tra mondi musicali diversi. Massimo Bernardini ospita la grande tromba jazz di Paolo Fresu e la voce pop di Syria.

Un percorso inedito che intreccia il jazz e la canzone italiana: da un lato le grandi esecuzioni del trombettista sardo scovate nelle Teche Rai, ma anche le esibizioni live della clarinettista Zoe Pia e della Civica Jazz Band del Maestro Enrico Intra; dall’altro la musica di Syria, dai successi pop alla passione per due grandi interpreti della canzone italiana, che l’artista omaggia dal vivo a “Nessun dorma”: Gabriella Ferri e Sergio Endrigo. In primo piano anche un’intervista esclusiva di Bernardini al contrabbassista Ron Carter, che ha suonato con Miles Davis, Herbie Hancock, Chet Baker e altri grandi del jazz. Il pubblico in studio è interamente composto di studenti e giovani musicisti.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Una periferia difficile” e “Tre amici e un matrimonio”. Nel primo, Joséphine deve aiutare un insegnante di francese che lavora in una scuola di periferia e che dopo la scomparsa della moglie ha perso la voglia di vivere. Nel secondo, Joséphine deve occuparsi di Camille, una giovane fotografa assunta per fotografare e filmare un matrimonio. La ragazza però scopre che lo sposo è Hugo, il suo ex fidanzato.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show”; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.15 il cartoon “Dragon ball super”.