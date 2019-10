Mondiali, top ten sfiorata per Yassine Rachik nella maratona maschile

Prestazione di spessore per Yassine Rachik ai Campionati del Mondo svoltisi a Doha.

Il 26enne di Castelli Calepio, alla prima esperienza nella kermesse iridata, ha terminato la maratona maschile in dodicesima posizione con il tempo di 2h12’41”, distante a 2’01” dall’etiope Lelisa Desisa.

In grado di mantenere nei primi chilometri il ritmo dei migliori, il portacolori dell’Atletica Casone Noceto ha impostato una condotta di gara coraggiosa, riuscendo ad attestarsi attorno alla decima posizione per buona parte della gara.

Nonostante le temperature elevate e l’umidità che hanno caratterizzato la notte qatariota, poco dopo il trentesimo chilometro l’azzurro ha provato a rientrare sul gruppo di testa, pagando però nel finale la fatica accumulata.

“Ho cercato di correre in progressione, stavo molto bene come ho dimostrato – ha dichiarato al termine della competizione il bronzo europeo -. Ho avuto un problema all’anca dal 34esimo km, non riuscivo più a spingere e ho pensato che non sarei riuscito a finire la gara, ma ho tirato fuori la grinta per la maglia azzurra ed essendo il mio primo Mondiale non potevo far altro che onorarlo. Dopo aver visto la gara femminile e la marcia avevo paura di saltare da un momento all’altro, quindi ho corso con un po’ di timore ma sono riuscito a ottenere una posizione che mi soddisfa” .

In campo femminile accesso a Tokyo 2020 centrato per Alessia Pavese.

La 21enne di Villa di Serio, inserita nel quartetto italiano come riserva, ha chiuso la staffetta 4×100 metri femminile al settimo posto, un risultato che ha permesso alle ragazze di conquistare il pass olimpico.

