La nuova settimana inizia all’insegna della pioggia a Bergamo e in provincia. Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo ci accompagna alla scoperta del tempo che farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Il nucleo di aria fresca da nord/ovest che ha raggiunto le Alpi alla fine della giornata di domenica, portando il peggioramento nella notte, tenderà gradualmente ad allontanarsi dalla nostra regione con gli ultimi effetti all’inizio della mattinata di lunedì. Martedì una rapida espansione verso est dell’alta pressione garantirà un temporaneo miglioramento del tempo, mentre per la seconda parte di mercoledì è attesa un’altra debole perturbazione, che porterà un po’ di nuvole e qualche debole precipitazione. Da confermare un possibile maggior rinforzo dell’alta pressione tra giovedì e venerdì con tempo più stabile.

Le temperature non subiranno grandi variazioni nel corso della settimana: saranno pertanto prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa, con massime vicine ai 20 gradi in Valpadana nelle giornate soleggiate.

Lunedì 7 ottobre 2019

Tempo Previsto: all’alba nubi su tutta la regione con piogge residue su basso Milanese, Pavese, bassa Bergamasca, basso Bresciano, Lodigiano, Cremonese e Mantovano, ma con tendenza a rapida cessazione dei fenomeni a partire da nord/ovest verso sud/est già nelle primissime ore. Nel corso della mattinata qualche pioggia residua su Cremonese e Mantovano, tendenza a schiarite sul resto della regione ad iniziare dal settore alpino e dai settori nord/occidentali. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulla bassa pianura orientale, poco nuvoloso sugli altri settori. In serata e nella notte prevalenza di cieli poco nuvolosi con qualche annuvolamento sui settori prealpini.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 18 e 20°C. Zero termico stabile e intorno a 2600 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Martedì 8 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi su tutta la regione con qualche nuvola in più possibile tra medio/alta pianura e Prealpi. Nel pomeriggio qualche annuvolamento sulle Prealpi, cieli poco nuvolosi sugli altri settori. Nella sera e nella notte prosegue una prevalenza di bel tempo con solamente qualche nuvola innocua.

Temperature: minime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 18 e 20°C. Zero termico in brusco rialzo e intorno a 3500 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Mercoledì 9 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino nubi su gran parte della regione con copertura più compatta su Alpi e settori occidentali. Nel pomeriggio molto nuvoloso ovunque con qualche debole precipitazione sparsa su Alpi, Prealpi e pianura nord/occidentale. Nella sera possibile qualche debole pioggia anche sul resto della pianura, tendenza al miglioramento sulle Alpi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 16 e 19°C. Zero termico in calo e intorno a 3200 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.