Inquietante “Joker”: ti fa entrare nella testa di Arthur e pensare come lui

“Joker” è la storia di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un uomo comune dall’esistenza insulsa, invisibile ai più per via della sua malattia mentale che, ahilui, da anni lo condanna a una perenne risata sguaiata che raramente corrisponde al suo reale stato d’animo. Il sogno di Arthur è quello di fare il comico, dal momento che l’unica azione in grado di lenire le atroci sofferenze, sia fisiche che mentali, che questi prova sta nel far ridere le persone intorno a lui perché, come sua madre Penny (Frances Conroy) è solita dirgli, “Hai uno scopo: portare risate e gioia nel mondo”, ma qualcosa non va per il verso giusto.

La gente non lo sopporta, nessuno vuole essergli amico e al lavoro è vittima di continue e ingiuste vessazioni da parte del suo superiore. L’unico caposaldo della vita di Arthur è proprio la

madre che però, alla lunga, si rivelerà una persona malata quanto lui, se non forse di più, portando così il nostro protagonista a una lenta e progressiva discesa negli abissi della follia, sino a

divenire una delle peggiori menti criminali della storia.

Il film è un capolavoro e se per caso credete di essere innanzi all’ennesimo cinecomics dalla trama scontata e dal finale visto e stravisto siete completamente fuori strada. Volendo citare Jules

Winnfield di Pulp Fiction “no amico non è lo stesso fottuto campo da gioco, non è lo stesso campionato e non è nemmeno lo stesso sport”.

La pellicola, diretta magistralmente da Todd Phillips, cerca infatti in ogni modo di scrollarsi di dosso il pesantissimo fardello di semplice “film con i supereroi” mostrando al pubblico, sin dalle immagini iniziali, scenari e situazioni dalla fortissima carica di suspense, repellenti, sporche, sudicie e che non di rado ci condurranno in un immotivato stato di ansia e di tensione, tanto a livello mentale quanto fisico, accompagnandoci per mano passo dopo passo, crollo nervoso dopo crollo nervoso, nella mente inquieta di una persona malata a cui la società, ipocrita per definizione e più preoccupata delle apparenze che del resto, ha da tempo voltato le spalle.

Phoenix sarà presente sullo schermo, dati alla mano, per il 98% del film e questo, unito ovviamente a una recitazione fuori dal comune, contribuirà in modo fenomenale a disegnare ogni

singola sfumatura della psiche del Joker, mostrandoci per filo e per segno come egli interagisca con il mondo infame che lo circonda, con gli oggetti, con le altre persone, ma soprattutto con se

stesso, arrivando a renderci partecipi in primissima persona delle turbe mentali che lo torturano.

È inquietante e a tratti persino disturbante. È come se in qualche maniera Phillips ci facesse sentire l’assordante rumore delle rotelle all’interno del cranio di Arthur, così forti da costringere lo

spettatore ad empatizzare con il protagonista e a domandarsi se anche lui, posto nella medesima situazione, avrebbe reagito in quella maniera.

Il film è davvero prodigioso e nell’insieme risulta essere un’ottima descrizione della follia umana e di come questa, in particolari condizioni, potrebbe insediarsi in tutti noi, pirandellianamente

parlando, persino nel più savio. Perché in fondo la follia è come la gravità, basta una piccola spinta e…