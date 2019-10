Concluso al carcere di Bergamo il primo corso di hair stylist

Soroptimist International è una organizzazione mondiale senza fine di lucro che riunisce donne con elevata qualificazione in ambito lavorativo, opera attraverso progetti diretti all’avanzamento della condizione femminile, la promozione dei diritti umani, la salvaguardia dell’ambiente, l’accettazione delle diversità, lo sviluppo e la pace.

Le Soroptimist oggi sono circa 80.000, diffuse in tutto il mondo; in Italia sono attive oltre 5500 socie in 155 club presenti in tutto il territorio nazionale.

Il Club Bergamo, in piena sintonia con il progetto nazionale Donne@Lavoro e partendo dall’assunto dell’art. 1 della Costituzione “l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” ha ritenuto fondamentale creare opportunità formative in ambito professionale e lavorativo per le donne detenute nella Casa Circondariale di Bergamo trovando nella direzione piena sintonia d’intenti.

Il Soroptimist Club di Bergamo ha già collaborato negli anni con l’Istituto cittadino realizzando manuali, corsi formativi dedicati alla cura della persona e alla conoscenza di sé ma questo è il primo progetto di formazione professionalizzante predisposto per sostegno ed emancipazione delle recluse. In particolare, in accordo con la Direzione, il corso è stato progettato e rivolto a detenute inoccupate della Sezione femminile.

La Direttrice della Casa Circondariale Teresa Mazzotta, unitamente allo staff interno (in particolare personale dell’area trattamentale e di Polizia Penitenziaria), già dai primi contatti hanno pienamente condiviso il progetto e si è potuta così attrezzare un’area, di circa 150 metri quadrati, nella quale sono stati ricavati due sale laboratorio e un salone da parrucchiere, in miniatura, ma professionali.

Area e progetto sono stati denominati Atelier Forme e colori

È stato così organizzato quest’anno il primo corso di Hair Stylist di complessive 120 ore, che ha integrato la gamma di attività scolastiche, lavorative e culturali predisposte per le detenute della sezione ordinaria.

Le Funzionarie Giuridico Pedagogiche (educatrici) e la formatrice, signora Erica Carminati, hanno spiegato prima e selezionato poi le partecipanti, in modo da assicurare la partecipazione delle persone desiderose e determinate a seguirlo con costanza, ma anche in relazione alla durata della loro permanenza nell’istituto.

Ben 17 detenute si sono iscritte, 8 hanno portato a termine l’intero percorso .

Finalità, obiettivi ed elementi qualitativi della proposta

Soroptimist International Club Bergamo, ha potuto attivare il progetto ad altissimo livello, grazie all’esperienza e alla generosità della signora Erica Carminati, esperta parrucchiera e fondatrice di diversi saloni, a Bergamo e in altre città, con un lungo curriculum di formatrice per gruppi internazionali da Jean Luis David a, oggi, EVOS. La formatrice ha prestato la sua opera gratuitamente per tutto il periodo del corso garantendo, con la sua elevata qualificazione e la sua coinvolgente capacità relazionale, un percorso professionalizzante accurato sia pure in situazioni ambientali singolari. A lei si sono aggiunte due esperte di make-up e acconciature: Michela e Valentina e Nigro operanti in Verona. Il loro apporto ha integrato le conoscenze teoriche e pratiche delle allieve con aspetti professionali che completano la sensibilità e la preparazione delle hair-stylist.

Attraverso questo corso semestrale di Hair Stylist, dopo un esame conclusivo teorico e pratico della durata di una intera giornata, che si terrà il 24 settembre prossimo, verrà fornito alle partecipanti un attestato, strumento utile in un mercato che potrebbe offrire diverse opportunità lavorative. Le ospiti potranno poi ulteriormente perfezionarsi presso il laboratorio e il salone della struttura e svolgere, oltretutto, un servizio all’interno della Casa Circondariale, per le stesse ospiti e le addette, e anche, dopo la partecipazione a corsi professionalizzanti, avviare in proprio un’attività nel settore o inserirsi in laboratori, negozi o catene in franchising.

Il Soroptimist Club Bergamo, seguendo il know how dei Club adottato a livello mondiale, grazie all’attivazione di un gruppo di lavoro ha ideato questo percorso, sostenuto economicamente la costituzione dell’atelier Forme e Colori ed il corso professionale e fornito, grazie alla competenze delle socie ed all’impegno economico ulteriore di alcune di esse, in aggiunta a quello rilevante del Club: materiali per la ristrutturazione e attrezzature didattiche e professionali selezionate dalla formatrice per le allieve, oltre ad avere acquistato una lavatrice ed un’asciugatrice per poter liberare i locali da occupare e già usati come stenditoi.

Il club ha avviato anche il tutoraggio che continuerà con nuove attività nell’atelier, il sostegno alla migliore allieva con l’attribuzione di una borsa di studio biennale per frequentare presso ABF di Bergamo il corso di Acconciatore.

Soroptimist inoltre stimolerà anche forme di partnership pubbliche e/o private che offrano attività lavorative retribuite e borse lavoro.