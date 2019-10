Champions League pallanuoto a Bergamo: arrivano i campioni della Pro Recco

La Champions League di pallanuoto arriva a Bergamo: il merito è della Pro Recco, la società più titolata al mondo e che per 8 volte (nessuno come lei) si è già aggiudicata la manifestazione continentale più ambita.

Dallo scorso anno, infatti, il presidente Maurizio Felugo ha lanciato un’idea straordinaria per portare la massima espressione del gioco in quelle realtà locali più piccole che però sognano in grande: la Champions League itinerante.

La prima tappa del viaggio era stata Novara e sabato 19 ottobre sarà la volta di Bergamo: la piscina Italcementi sarà infatti teatro dell’esordio casalingo dei biancocelesti nel girone degli ottavi, contro gli spagnoli del CN Terrassa.

Una grande opportunità per Bergamo, attualmente in Serie B, per assaggiare atmosfere uniche e vedere all’opera alcuni dei giocatori più forti del mondo: in rosa la Pro Recco ha ben otto dei tredici eroi del Settebello campione del mondo in Corea del Sud, i difensori Edoardo Di Somma e Alessandro Velotto, il centrovasca Francesco Di Fulvio, gli attaccanti Vincenzo Renzuto Iodice, Gonzalo Oscar Echenique, Stefano Luongo e Pietro Figlioli e il centroboa Matteo Aicardi.

E alla guida un’altra leggenda, il croato Ratko Rudic, coach dal palmares infinito con le Nazionali e che alla sua prima esperienza con un club ha già iniziato la striscia vincente con Campionato e Coppa Italia.

Per la Pro Recco non sarà una prima volta assoluta a Bergamo: nel 2010, quando il presidente Felugo era una delle colonne portanti in vasca della formazione biancoceleste e della Nazionale, fu protagonista di un match benefico organizzato contro la Pallanuoto Bergamo per raccogliere fondi in favore dell’associazione Tene Ti Ala, attiva nella Repubblica Centrafricana.

L’appuntamento per la Champions League è per sabato 19 ottobre alle 20.30: biglietti disponibili a 15 euro per i residenti a Bergamo prenotabili via mail (segreteria@pallanuotobergamo.com) o direttamente alle piscine Italcementi dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19. La gara sarà comunque visibile anche su Sky Sport

“I tempi sono ristretti, ma è bastata una telefonata con il presidente della Pallanuoto Bergamo, Lele Foresti, per trovare subito un accordo e avviare la macchina organizzativa – spiega in una nota il direttore sportivo della Pro Recco Arnaldo Deserti – Sono certo che a Bergamo vivremo una serata dall’atmosfera speciale, la stessa che abbiamo trovato la scorsa stagione a Bologna, Torino e Firenze. La Champions itinerante porta con sé un indiscutibile valore sportivo ed è un veicolo fondamentale per promuovere la pallanuoto, avvicinando nuovi spettatori e appassionando sempre di più i giovani che praticano questo sport. Ringrazio la Pallanuoto Bergamo per la professionalità dimostrata e il gestore dell’impianto che ha dato immediata disponibilità capendo l’importanza di questo evento per la piscina e per tutta la città”.

(foto prorecco.it)