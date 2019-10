Finale in grande stile per il Bergamo Golf for Charity 2019, con l’ultima tappa al Golf Club Franciacorta.

Una giornata di sole e sport che, dopo il rinvio per maltempo dello scorso 14 aprile, ha ripagato dell’attesa: la prova bresciana è stata un grandissimo successo.

di 14 Galleria fotografica Bergamo Golf for Charity al Franciacorta Golf Club









Ad ogni giocatore è stato dato in premio una confezione di formaggi Latini: per i vincitori, invece, cesti con prodotti agroalimentari del territorio bergamasco.

Tutti i vincitori:

1°Lordo: GUIDO ARCHETTI 35

1°Categoria:

1°Netto: MARCELLO BASSANELLI 37

2°Netto: P.FEDERICO CARROZZO 36

2°Categoria:

1°Netto: LUCIANO PERI 41

2°Netto: ROBERTO BERGOMI 40

3°Categoria:

1°Netto: LORENZO ZANARDELLI 41

2°Netto: GIORGIO BOLOGNESI 35

1°Lady: EMANUELA SANCINELLI 31

1°Senior: G.CARLO GHIRARDELLI 37

Per tutte le foto clicca qui.