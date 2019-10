Abc Lab: il primo spazio condiviso a Bergamo dedicato agli architetti

ABC Interni, la storica azienda di progettazione e ristrutturazione d’interni di Orio al Serio, ha inaugurato un laboratorio riservato a tutti quei professionisti che hanno fatto dello smart working il loro punto di forza, e che ora hanno la necessità di incontrare i propri clienti in uno spazio dedicato e pensato per ottimizzare il proprio lavoro. “La nostra visione è offrire agli architetti uno spazio condiviso dove sentirsi a casa” ha commentato il direttore tecnico di ABC Interni Stefano Pavan “per andare oltre il concetto di semplice co-working e offrire un servizio di consulenza e di appoggio ad architetti e designer”.

Nell’ABC Lab gli architetti freelance potranno incontrare clienti e collaboratori sia in fase di progettazione che in fase di presentazione, usufruendo anche di uffici riservati e completi di tutti i comfort. Il cuore del laboratorio è l’esclusiva sala meeting, che fa del servizio di progettazione in realtà virtuale il suo fiore all’occhiello e che sarà lo scenario di riunioni importanti. A due passi dal centro di Bergamo e a poche centinaia di metri dall’aeroporto internazionale di Orio al Serio, ABC è da oggi il punto di incontro ideale per i professionisti del design e dell’architettura, che mirano a offrire un servizio di altissimo livello.

L’azienda mette a disposizione anche i suoi 3 spazi dedicati all’esposizione. Uno showroom completo di piastrelle, legno, pietra e altri materiali di fornitori selezionati, per avere una gamma sempre aggiornata e di qualità. La sezione esperienziale di ABC include anche una casa campione, arredata fino all’ultimo dettaglio e dove di recente è stato installato un sistema domotico di ultima generazione. La terza area espositiva, inaugurata all’inizio del 2019, è lo showroom per l’arredo, che racchiude una selezione di arredamento tutto italiano e di design per la zona living (divani, poltrone, tappeti e complementi), per la zona notte e per l’outdoor.

L’architetto potrà servirsi di queste aree per ottenere spunti nuovi o per selezionare dal vivo, insieme al cliente, i componenti del progetto da realizzare. ABC Lab si fonda sulla condivisione delle conoscenze tra i professionisti, forte della convinzione che è grazie al confronto aperto e alla contaminazione di idee che possono nascere sinergie nuove di grandissimo valore creativo. Il team di ABC Interni include architetti, interior design, art designer, progettisti e project manager, che possono supportare l’architetto in ogni fase del suo lavoro per creare insieme progetti unici.

Nata nel 1996 sull’esperienza di Idraulica Pavan, ABC Interni resta oggi il punto di riferimento d’avanguardia per la progettazione e la ristrutturazione di interni per le aree di Bergamo, Milano e tutta la Lombardia.

Per saperne di più e richiedere informazioni sul nuovo servizio ABC Lab visita il sito www.abcinterni.it