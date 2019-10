Robin Gosens, che partita! Il tedesco è ovunque: la miglior prestazione in nerazzurro

Gollini 7: Una grande parata al 37’ a impedire il pareggio a La Mantia.

Djimsiti 6,5: Gasperini gli chiede di fare il Toloi. Lui è solo difensore. Si consola prendendole tutte lui di testa.

Kjaer 7: Sicuro, pulito quanto deciso negli interventi, a nascondere una certa lentezza. Esperienza non manca, condizione fisica da migliorare solo giocando.

Toloi (Dal 23′ st) 6: Entra a risultato acquisito senza poter incidere.

Palomino 6: Implacabile fino a quando si distrae sul gol di Lucioni.

Castagne 6,5: Prestazione sempre costante. Attento anche nei ritorni difensivi.

Freuler 6,5: Combattivo più del solito a volere dimostrare qualcosa al mister.

De Roon 6: Chiamato a riscattare qualche prestazione non proprio da nazionale olandese, non è nella forma migliore. Non rinuncia alla solita ammonizione.

Gosens 7: Leggero e disinvolto. Inserimenti e gol da attaccante. La migliore prestazione da quando è a Bergamo.

Gomez 8: Cerca il gol con un’ostinazione continua. E finalmente lo trova, il suo regalo al presidente per lo stadio nuovo e una pizza a Zapata per l’assist. Chi ha detto che è stanco?

Ilicic 6: Destro che non chiude all’8’. Poi gioca poco per la squadra. Quando vuole manda Gosens a segnare anche per lui, che prima di fare la doccia spara sul portiere la più facile delle occasioni.

Malinovski (Dal 28′ st) S.V.

Zapata 6,5: Nemmeno 2 minuti e avrebbe l’occasione che spreca non schiacciando di testa. Non sbaglia appena superata la mezz’ora, ma il merito è tutto di Gosens. Lui esegue da cecchino navigato.

Muriel (Dal 12′ st) 6: Davanti alla porta spreca un paio di facili occasioni.

Gasperini 8: La squadra dimostra di avere superato la serata-no di Champions. Ruota con saggezza la rosa e il Lecce resiste solo mezz’ora. Merita il tributo che gli riserva la nuova curva.