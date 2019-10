Omicidio nella notte a Cologno al Serio: uccide la moglie a coltellate e fugge

L’omicidio è avvenuto verso le 4 della mattina di domenica 6 ottobre in via Crema a Cologno al Serio.

Un 47enne italiano ucciso la moglie, una donna di origine moldava di 36 anni, con diverse coltellate al petto e poi è fuggito in auto facendo perdere le proprie tracce.

L’omicida è ricercato dai carabinieri, controlli sono stati disposti in tutta la zona.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, pare che la la donna vivesse a casa della sorella e stesse rientrando dopo la fine del turno di lavoro.

Il marito l’avrebbe aspettata nel cortile e le avrebbe inferto due coltellate: una al collo e l’altra al torace. Coltellate che si sono rivelate fatali per la vittima. Il 47enne a questo punto sarebbe poi fuggito in auto, mentre la sorella della 36enne ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, ma una volta arrivati sul posto i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’omicida è un operaio con piccoli precedenti penali.

Sul posto i carabinieri di Treviglio e il nucleo investigativo provinciale di Bergamo.