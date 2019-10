Gattino gettato da un’auto finisce nella roggia: salvato dai vigili del fuoco

Se l’è vista brutta il micio di media taglia che nella nottata tra sabato 5 e domenica 6 ottobre è finito in una roggia di via De Gasperi a Caravaggio all’altezza del civico 19.

Il gattino, che stando ad alcuni presenti sarebbe stato letteralmente lanciato da un’auto di passaggio che poi si è dileguata, è finito all’interno del grande canale che costeggia la via, nella zona a nord del paese.

Allertati dal disperato miagolare del gatto, immerso in circa 20 centimetri d’acqua, i residenti hanno allertato i Vigili del fuoco. Una squadra della caserma di Treviglio è intervenuta poco prima delle 2 di notte. Calatosi all’interno della roggia, uno dei vigili del fuoco ha recuperato il povero animale, infreddolito e con una ferita alla zampa.

Lieto fine per questa triste storia, con un residente della via che ha adottato il gattino, provvedendo a portarlo in giornata dal veterinario per un controllo e per fa medicare la ferita alla zampa.