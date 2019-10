Da Fazio la “bambina della fotografia” simbolo della guerra del Vietnam: la tv del 6 ottobre

Per la prima serata in tv, domenica 6 ottobre su RaiDue alle 21.05 andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti ci sarà Kim Phúc, che arriva per la prima volta nella tv italiana. La donna, oggi ambasciatrice Unesco, attivista e scrittrice, è diventata celebre in tutto il mondo come la “bambina della fotografia”, icona delle atrocità della guerra del Vietnam e che la ritraeva a 9 anni mentre fuggiva nuda, in strada, gravemente ustionata da un bombardamento col napalm.

La foto è stata scattata l’8 giugno 1972 ed è valsa al fotografo dell’Associated Press, Nick Ut, il premio Pulitzer. Phan Thị Kim Phúc, oggi 56enne con sei lauree honoris causa e numerosi riconoscimenti internazionali, ripercorrerà la storia della sua vita, dalla quotidianità del villaggio di Trang Bang (Vietnam del Sud) a quel fatidico giorno, quando fu portata all’ospedale di Saigon dove fu curata per quattordici mesi e dimessa dopo diciassette interventi, fino ai vari trasferimenti a Cuba, in Canada e negli Stati Uniti, dove a Miami si è sottoposta a otto sedute di laser frazionato ablativo per cauterizzare le sue cicatrici.

Kim, diventata simbolo di riscatto e rinascita, oggi è moglie e madre ed è fondatrice dell’associazione non lucrativa The Kim Foundation International, che supporta le organizzazioni che si occupano di soccorrere i bambini rimasti feriti o menomati a vita durante i conflitti. Il 10 settembre scorso ha pubblicato la sua autobiografia, “Il fuoco addosso”, edizione Scripsi.

Altro ospite sarà Mika, che l’altro ieri, venerdì 4 ottobre, ha pubblicato il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook”.

Non mancheranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle sei puntate della fiction “Imma Tataranni sostituto procuratore”, con Vanessa Scalera, Carlo Buccirosso, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Alice Azzariti e Cesare Bocci. L’episodio sarà intitolato “I giardini della memoria”: in fondo a un crepaccio, alle porte di Matera viene trovato il corpo mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso quindici anni prima. Il procuratore capo Vitali è convinto che la tragica scomparsa di Grieco sia dovuta a una sfortunata disgrazia e ipotizza che l’uomo sia caduto accidentalmente nella impervia scarpata. Imma, invece, è sicura di trovarsi di fronte a un caso di omicidio.

Su RaiTre alle 20.30 l’appuntamento è con la terza delle cinque puntate de “Il borgo dei borghi”. Dopo aver accompagnato i telespettatori alla scoperta di Sternatia, il borgo che questa sera è in gara per la Puglia, Camila Raznovich presenta le altre località che partecipano alla competizione: San Benedetto Po (Lombardia), Castelmola (Sicilia), Gressoney-Saint-Jean (Valle d’Aosta), Bobbio (Emilia Romagna), Ferrazzano (Molise), Barga (Toscana), Gradara (Marche), Montesarchio (Campania); Gais (Trentino Alto Adige), San Giorgio di Valpolicella (Veneto), Lugano in Teverina (Umbria), Castel Del Monte (Abruzzo), Vogogna (Piemonte) e Rocca Imperiale (Calabria).

Canale5 alle 21.20 proporrà la quarta puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Ad affrontare le cinque sfere saranno due protagonisti della politica e al contempo dello spettacolo, la coppia di fuoco formata da Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini che già nel 2006 fecero scintille durante le registrazioni di una puntata della prima edizione de La pupa e il secchione. Ritornerà Adriano Panzironi che continuerà a rispondere ad accuse e testimonianze piovute contro di lui.

Se settimana scorsa il programma ha aperto le porte ai politici con la discussa ospitata di Matteo Salvini, questa domenica sarà la volta di Giorgia Meloni, anche per la leader di Fratelli d’Italia ci saranno cinque vip pronti per il confronto.

Infine, in studio saranno presenti alcuni famosi vip per confessare la loro situazione economica precaria.

Su La7 alle 20.35 ci sarà “Non è l’Arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Tv8 alle 21.30 proporrà “Bruno Barbieri – 4 hotel”, gara tra gli albergatori d’Italia condotta da Bruno Barbieri, esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente. A sfidarsi sono gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti d’Italia. Gli hotel contrapposti saranno della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. I concorrenti – guidati da Bruno Barbieri – saranno colleghi e avversari allo stesso tempo e trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check- in, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi e prezzo.

Viaggiatore del mondo, Barbieri è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice del programma. Racconterà la sfida e metterà i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Canale Nove alle 21.25 sarà la volta di “Rubio alla ricerca del gusto perduto”, il programma di chef Rubio alla ricerca dei sapori più autentici nell’Estremo Oriente.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The borne identity”, con Matt Damon; su Italia1 alle 21.20 “Prince of Persia – Le sabbie del tempo”, con Jake Gyllenhaal; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “First Kill”, con Bruce Wills; su La5 alle 21.10 “Una telecamera per due”, con Melissa Joan Hart; e su Iris alle 21 “Nella valle di Elah”, con Tommy Lee Jones.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Una brutta reputazione”, “Combatti per la tua mente”, “Freddo come il ghiaccio” e ” Tutto su di me”. Nel primo, Meredith e Jackson escogitano un modo per salvare la fondazione cambiando il suo nome in Fondazione Catherine Fox e dedicandola a tutte le donne vittime del precedente sistema. Nel secondo, Alex, dopo aver scoperto che sua madre non incassava più gli assegni da tempo, crede che sia tragicamente scomparsa e decide di partire con Jo per tornare alla sua casa d’infanzia. Nel terzo, avviene un incidente e April ne rimane coinvolta gravemente. Nel quarto, è il giorno del matrimonio di Alex e Jo che, tra varie peripezie, alla fine riescono a sposarsi su una barca.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Pagan Peak”, con Juilia Jentsch e Nicholas Ofczarek; su Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Le incredibili forze della natura”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “Il Papa buono”, con Bob Hoskins e Roberto Citran; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The big Bang theory”.