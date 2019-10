“Chiudono il bar per i distributori automatici”: raccolta firme al centro tennis di Loreto

Ha messo in fila 643 firme nel giro di una settimana o poco più, ma finora non le sono servite molto. Roberta Nava, 54 anni, con il figlio Federico Locatelli, di 21, per quasi cinque anni ha gestito il bar ‘Clubbino‘ del centro tennis di Loreto, in via Broseta.

Il servizio ha chiuso il primo ottobre, due settimane dopo la lettera della società BergamoInfrastrutture (partecipata dal Comune di Bergamo che gestisce il centro tennis, ndr) per comunicarle il cambio di gestione. Nel mezzo anche un bando, andato deserto. “I requisiti erano troppo stringenti – commenta amara -. Saranno loro a subentrare e al posto del servizio bar installeranno dei distributori automatici. Inoltre, mi hanno lasciato pochissimo tempo per smantellare attrezzature, arredamenti e merce invenduta. Lo trovo assurdo”.

Molte persone (come testimonia il numero di firme raccolte) le hanno mostrato solidarietà. “Perché il bar è un servizio, ma anche un punto di riferimento non solo per chi pratica il tennis – osserva la signora Nava -. Lo è anche per i genitori che aspettano i figli all’uscita delle scuole (nei dintorni ce ne sono diverse, ndr) per i ragazzi del Loreto Calcio e per quelli che praticano Bmx. Perché rinunciarvi?”.

Il tema è stato sollevato anche in Consiglio comunale da Simone Paganoni (Patto per Bergamo) con un’interpellanza a risposta orale all’assessore allo Sport Loredana Poli, partendo dal presupposto che quello del tennis non è l’unico servizio bar ad essere stato penalizzato nel corso degli anni. Porta l’esempio del centro sportivo Italcementi (piscina e palestra) chiuso da ormai quattro anni, e di via Rosolino Pilo, cessato ad aprile (campo da basket, calcio a 5, Roller e tiro con l’arco).

“La chiusura di queste attività – sottolinea Paganoni – ha creato e sta tutt’ora creando disagi fra le centinaia di utenti, e in tutti e tre i casi non è certamente dovuta a mancanza di interesse da parte di possibili gestori”. All’assessore, tra le altre cose, chiede di sapere “chi ha redatto i bandi e in base a quali criteri sono state calcolate le richieste economiche inserite per l’assegnazione delle attività commerciali”.

Il 30 settembre Roberta Nava ha inviato una lettera alla segreteria dell’assessore Poli. “Premesso che è BergamoInfrastrutture a gestire il centro tennis, non ho alcun problema ad ascoltare le richieste di un cittadino – risponde l’assessore di Palafrizzoni, precisando però alcuni aspetti -: da quanto mi è stato riferito dalla società la gestione del servizio era già stata prorogata il massimo delle volte, e non si poteva andare oltre. Se ci sono delle modalità di affidamento pubblico – aggiunge – vanno ovviamente rispettate. Detto questo, la soluzione delle macchinette è provvisoria e non certo definitiva. Allo stesso tempo – conclude – ho avuto rassicurazioni sul fatto che BergamoInfrastrutture cercherà di costruire il nuovo bando con criteri diversi, possibilmente più accessibili”.

Un incontro tra la signora Nava e l’assessore Poli è invece previsto settimana prossima.