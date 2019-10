Atalanta, c’è il Lecce: per ripartire dopo la Champions amara e per brindare alla nuova curva

L’Atalanta torna nella sua casa. Dopo le prime due gare interne giocate al Tardini, questo pomeriggio la Dea tornerà a calcare il terreno bergamasco affrontando al Gewiss Stadium il Lecce.

La nuova curva Pisani è pronta ed è davvero bellissima e maestosa.

Gli uomini di Gasperini arrivano a questo match dopo la delusione di San Siro e l’immeritata sconfitta patita dallo Shakhtar in Champions.

Della gara del Meazza temo solo i possibili postumi psicofisici chiaramente legati alle energie spese in un match che ha punito i giocatori nerazzurri, o meglio ha eccessivamente premiato quelli ucraini che, in tutta franchezza, non meritavano la vittoria. Certo, la formazione di Castro si è rivelata, come avevo anticipato, molto tosta con almeno 3 o 4 elementi di caratura elevatissima, ma i ragazzi del Gasp non hanno per nulla sfigurato, anzi hanno tenuto testa con vigore agli avversari mettendoli spesso alle corde.

Bisogna però, come accaduto nel post Zagabria, nuovamente resettare perché il campionato impone di concentrarsi sulla partita con il Lecce. Che pur non essendo una partita di cartello, lo diventa automaticamente per la curiosità legata al ritorno a Bergamo e alla riqualificazione della nuova curva Nord.

La nuova curva Pisani del Gewiss Stadium

La formazione di mister Liverani si trova con 6 punti in classifica, frutto delle due vittorie esterne con Torino e Spal ed è reduce dalla sconfitta interna patita contro la Roma. I salentini, in questo primo scorcio di stagione, sembrano esprimere il loro miglior calcio lontano dalle mura amiche come dimostrano appunto i risultati ottenuti. Si tratta, inutile dirlo, di una partita che è ampiamente alla portata della Dea che però, nella sua storia, ha sempre trovato molto ostica la compagine pugliese.

Chiaro sin dall’inizio del campionato l’obiettivo della squadra del patron Damiani: cercare di ottenere una salvezza tranquilla. Per raggiungerla i dirigenti giallorossi hanno cercato di allestire una formazione compatta, pur senza la presenza di nomi altisonanti. Il reparto che sembra essersi maggiormente rinforzato è l’attacco che può contare su due uomini esperti come Babacar e Lapadula.

Nelle 13 occasioni durante le quali le due squadre si sono affrontate a Bergamo, tra serie A e B, il bilancio è nettamente favorevole ai nerazzurri che hanno vinto 6 volte e pareggiato in altrettante occasioni, mentre una sola volta il Lecce ha portato a casa il bottino pieno. Se aggiungiamo anche le gare disputate al Via Del Mare, la Dea ha vinto 10 partite, il Lecce 6 e 10 volte la partita è finita in parità.

L’unica vittoria giallorossa a Bergamo è del campionato 1993/1994 e fu un rocambolesco 3-4 con la Dea che, sotto 1-3, riuscì a pareggiare con una doppietta di Morfeo in 6 minuti ma, quando la gara sembrava finita, i salentini ottennero la vittoria (si tratta anche della partita con più reti fra le due squadre). L’ultimo pareggio è quello dell’ultimo confronto disputato fra le due compagini nel campionato 2011-2012 che si chiuse a reti inviolate. La più recente vittoria nerazzurra è quella del campionato 2001-2002 ed allora furono Rossini e Pinardi che diedero la vittoria alla propria squadra con il Lecce che riuscì solo ad accorciare le distante grazie a Cirillo per il 2-1 finale.

Luis Muriel dovrebbe tornare titolare insieme a Duvan Zapata

Mister Gasperini ha tutti gli uomini a sua disposizione. In porta tornerà Gollini, in difesa potrebbero esserci Djimsiti e Kjaer insieme a Palomino, a centrocampo rientrerà Freuler, mentre in avanti Muriel potrebbe prendere il posto di Ilicic e Malinovsky quello del Papu Gomez, entrambi per affiancare Zapata.

In casa leccese monitorati gli acciaccati Farias, Lapadula e Babacar. In attacco se non ce la dovesse fare il senegalese giocherà La Mantia sostenuto da Falco e Mancosu. A centrocampo cercano posto Imbula e Petriccione, duelli aperti rispettivamente con l’altro acciaccato Tabanelli e Tachtsidis. Difesa diretta dall’esperienza di Rossettini e Lucioni.

Pensando al Lecce mi viene in mente un giocatore che, pur avendovi militato in età giovanissima, ha poi calcato i grandi palcoscenici italiani e mondiali, ritornando in Puglia per finire la carriera e parlo di Franco Causio, che con la Juve ha vinto praticamente tutto.

Un solo ex in questa gara: si tratta di Luis Muriel che, giovanissimo, disputò il campionato 2011/2012 in giallorosso con 29 presenze e 2 reti, non riuscendo però a salvare la squadra dalla retrocessione in B (diventata poi in Lega Pro a causa del calcioscommesse).

Una curiosità è che l’attuale sodalizio leccese nacque dalla fusione di due squadre, la prima si chiamava Gladiator e la seconda Juventus: logico che la prima maglia salentina fosse bianconera.

Il simbolo del Lecce è una lupa che si trova sotto il leccio, albero tipico della Puglia e simbolo della città. Abbattere le piante non mi piace, ma vedere una Dea che supera una lupa non mi dispiacerebbe.