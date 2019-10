“Ulisse” a Versailles o “Le ragazze”? La tv del 5 ottobre

Per la prima serata in tv, sabato 5 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle sei puntate di “Ulisse – Il piacere della scoperta” e sarà intitolata “Maria Antonietta: ultimo sogno a Versailles”. Con Alberto Angela, si entrerà nella reggia di Versailles, edificata tra il 1623 e il 1683 per volere di Luigi XIV dove visse anche Maria Antonietta, regina di Francia dal 1791 al 1792.

Su RaiTre alle 21.20 prende il via la nuova stagione de “Le ragazze”. Va in onda la nuova edizione di questo programma condotto da Gloria Guida, nato per raccontare importanti periodi storici del nostro Paese, attraverso lo sguardo delle donne che li hanno vissuti in prima persona. Tra le protagoniste dei racconti al femminile di questa stagione ci sono la sindacalista Susanna Camusso, l’imprenditrice Emma Marcegaglia, l’ex annunciatrice televisiva Rosanna Vaudetti, l’attrice Marisa Laurito e la scrittrice Michela Murgia.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon ed Emily Wickersham. Andrà in onda l’episodio intitolato “Sotto la superficie”: un sottomarino di ultima generazione finisce nelle mani di un folle, intenzionato a compiere un attacco nucleare contro la Russia. Gibbs ed Ellie si attivano per fermarlo.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la terza delle sei puntate del talent show “Amici celebrities”, il programma condotto a staffetta da Maria De Filippi e Michelle Hunziker (che dovrebbe subentrare a partire dalla prossima settimana).

A duettare con i personaggi famosi in gara, stasera saranno i The Kolors e Benji & Fede. Il duo presenterà il nuovo singolo “Sale” e confermerà l’uscita dell’album “Good Vibes”, prevista per il 18 ottobre prossimo.

Da segnalare, inoltre, che il talent-show si appresta a cambiare collocazione nel palinsesto Mediaset: dalla quarta serata in poi, infatti, il format andrà in onda di mercoledì e non più di sabato.

La7 alle 21.15 trasmetterà il telefilm “Little murder by Agatha Christie”, con Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “Hanno ucciso Babbo Natale” e “Champagne fatale”. Nel primo, un Babbo Natale viene ucciso e una bimba di sei anni è testimone del delitto. Laurence deve proteggerla. Nel secondo, una diva del cinema si è tolta la vita, ma il commissario Laurence è convinto che si tratti di un caso di omicidio.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Don Camillo e l’onorevole Peppone”, con Fernandel e Gino Cervi; su Italia1 alle 21.20 “Cattivissimo me 3”; su Tv8 alle 21.30 “Man on fire – Il fuoco della vendetta”, con Denzel Washington; su Canale Nove alle 21.25 “Red dawn – Alba rossa”; e su Rai4 alle 21.15 “Takers”, con Paul Walker.

Ancora, su La7D alle 21.30 “Silkwood”, con Meryl Streep; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La figlia di Lady Chatterley; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – una scintilla d’amore”; e su Iris alle 21 “Rapimento e riscatto”, con Meg Ryan.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Sabato domenica e lunedì”. La commedia di Eduardo De Filippo, scritta nel 1959, viene riproposta nella versione curata da Toni Servillo nelle vesti di regista e interprete affiancato da una superba Anna Bonaiuto. Ambientata in una Napoli non più affamata del primo dopoguerra, ma in quella borghese ormai alla vigilia del boom economico.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 il telefilm “Fratelli detective”, con Enrico Brignano e Marco Todisco; su Real Time alle 21.10 “Torno a casa”; e su Italia2 alle 21.10 la replica de “Le Iene show”.