E siamo arrivati al primo weekend di ottobre. Che tempo ci accompagnerà? Ce lo racconta Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Il flusso di correnti atlantiche prosegue indisturbato a transitare dal Nord Italia, favorendo un’alternanza tra fasi anticicloniche e impulsi perturbati più meno organizzati, in un contesto di correnti miti e moderatamente umide. Tale dinamica è modulata dalla presenza delle Alpi, che modifica gli effetti sulla Lombardia, rendendo complessa l’evoluzione meteorologica locale.

Sabato 5 ottobre 2019

Tempo Previsto: Molto nuvoloso o coperto lungo il crinale alpino prossimo al confine, con associate deboli precipitazioni, nevose oltre i 2000/2200 m. Sulla restante parte della regione condizioni di cielo poco nuvoloso per l’intera giornata; foschie notturne e mattutine in Pianura Padana e possibilità per nebbie o banchi di nebbia tra la seconda parte della notte e la prima parte della mattinata lungo la fascia di media/bassa pianura.

Temperature: In pianura:

Valori minimi stazionari e compresi tra 06/10 °C (fino a 13 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi in sensibile aumento e compresi tra 21/24 °C.

Domenica 6 ottobre 2019

Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi, dopo una mattinata con nuvolosità variabile, il cielo tenderà a coprirsi, ma senza fenomeni di rilievo; nel corso della serata breve, ma sensibile peggioramento con piogge sparse e locali rovesci temporaleschi, più probabili sul settore occidentale, con quota neve in calo fino a 1800/2000 m circa.

In Pianura Padana e Oltrepò si prevede una giornata con cieli irregolarmente nuvolosi, seguite da un generale aumento delle nubi dalla serata; in tarda serata peggioramento con locali piogge sul settore più occidentale.

Temperature: In pianura:

Valori minimi in lieve aumento e compresi tra 08/12 °C (fino a 14/15 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi stazionari o in lieve diminuzione e compresi tra 20/23 °C.

Lunedì 7 ottobre 2019

Tempo Previsto: Tra la notte e le prime luci dell’alba ancora nubi e fenomeni che velocemente si muoveranno da nord verso il sud della regione, seguiti da schiarite che rapidamente interesseranno gran parte della regione. Nel pomeriggio prevarranno cieli poco nuvolosi o al più localmente nuvolosi per nubi stratificate innocue.

Temperature: In pianura:

Valori minimi in lieve aumento e compresi tra 11/13 °C (fino a 14/15 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi in lieve diminuzione e compresi tra 17/20 °C.