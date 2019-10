L’Atalanta sfida il Lecce nel nuovo stadio, Gasp: “Grandi motivazioni per vincere”

L’Atalanta torna a casa dopo più di cinque mesi (ultima partita il 29 aprile, 2-0 all’Udinese con reti di De Roon su rigore e Pasalic), al Gewiss Stadium. Oggi pomeriggio primo contatto col campo per la rifinitura a porte chiuse, domani (domenica 6 ottobre) alle 15 la sfida con il Lecce per la 7a giornata di andata. Prima, però, la conferenza stampa di Gasperini. Che, naturalmente, non svela la formazione, salvo la probabile presenza dal primo minuto di Kjaer: “Ha fatto molto bene a Roma e adesso ha bisogno di giocare”.

Sul possibile turnover di cinque-sei giocatori, Gasperini alza le antenne e ribatte: “Domani giochiamo con la formazione migliore possibile, è una partita importantissima e abbiamo la possibilità di arrivare alla sosta con una striscia di risultati positivi. Il Lecce ha entusiasmo, ha vinto fuori e non è un avversario facile: gioca con coraggio, quest’anno le neopromosse sono terribili… Stanno offrendo prestazioni di livello e quindi servirà un’Atalanta più avvelenata possibile. Col Torino il Lecce ha disputato una bellissima gara per corsa e tecnica e io mi aspetto sempre che ci creino difficoltà”.

E una domanda su Malinovskyi dà a Gasp l’assist per ribadire che prima ci sono Gomez, Ilicic e Zapata. Se non ci sono loro non è proprio la stessa cosa: “Malinovskyi è un giocatore di valore, ma non esageriamo… Comincia a esserci una spinta eccessiva: il Papu è Papu, Ilicic è fondamentale per noi, ha caratteristiche insostituibili e questi per me sono cardini insostituibili. Ognuno può pensare poi quello che vuole, ma per spostare loro ci vuole tanta roba. Questa squadra va bene così e non ha bisogno di sbarellamenti. Come sta Gomez? Ha fatto una grande partita con lo Shakhtar e prima col Sassuolo: mi sembra che stia sempre meglio. Il rigorista chi è? Finora è stato sempre Muriel, anche Malinovskyi, però il rigore è sempre una situazione particolare”.

Un bilancio prima della sosta? “Lo facciamo domani, questa è una partita vera e tolto quella negativa a Zagabria il resto è stato finora ottimo, se vinciamo con il Lecce sarà eccellente. Importante domani è chiudere una fase molto intensa ed è una grande possibilità per noi nello stadio nuovo, con grandi motivazioni. Con lo Shaktar abbiamo fatto la partita di maggior livello giocata negli ultimi anni: la Champions ci deve portare una crescita anche per il futuro, come era successo prima con l’Europa League, sono tutti elementi che la squadra sta acquisendo. Peccato veramente per il risultato, ma questo non ci deve togliere nulla al nostro modo di giocare che abbiamo applicato anche contro una squadra di seconda fascia di Champions. E poi impariamo gli accorgimenti, sono tutte partite che ti possono dare conoscenze in più”.

Per la prima volta un settembre bello per Gasp all’Atalanta? “Questo perché siamo partiti da una squadra consolidata, non abbiamo cambiato, è andato via Mancini, sono arrivati solo Malinovskyi e Muriel. In altri tempi si provava prima di trovare la quadratura, ora abbiamo delle certezze e questo è indubbiamente un vantaggio. Forse anche per me è la prima stagione con la stessa squadra”…

La conclusione sulla prima volta a Bergamo: che effetto fa? “Beh, era ora, per quanto siamo andati bene in trasferta. Però qualunque squadra fa più punti in casa, io preferisco sicuramente giocare a Bergamo. Anche se la nostra gente ci ha sempre seguito. E lo stadio fa un bell’impatto, è un’opera che resta per la città”.