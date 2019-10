Mercatanti in Fiera compie 18 anni. Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre torna sul Sentierone la popolare manifestazione organizzata da Promozioni Confesercenti che ogni anno richiama sul Sentierone decine di migliaia di bergamaschi e turisti. Le specialità di tutta Europa invaderanno il centro cittadino per celebrare con gusto e allegria l’inizio dell’autunno, come ormai da consolidata tradizione.

Un evento ormai entrato nel cuore dei bergamaschi e dei turisti, che pone Bergamo tra le mete irrinunciabili per gli amanti del cibo da strada. L’appuntamento con i Mercatanti è imperdibile anche per gli amanti dello shopping di qualità: da tutto il Vecchio Continente arriveranno sul Sentierone oggetti artigianali di pregio, realizzati rigorosamente a mano.

La manifestazione dei commercianti ambulanti, organizzata secondo severi criteri di sostenibilità e qualità, ha il merito riconosciuto di valorizzare il centro cittadino, con riflessi positivi anche sulle attività fisse. “I Mercatanti danno lustro alla città, portando la loro carica di allegria in centro – spiega Giulio Zambelli, presidente di Promozioni Confesercenti – Ci piace sottolineare che l’offerta dei venditori ambulanti non va a sovrapporsi a quella dei negozi e dei bar del centro: l’evento richiama decine di migliaia di visitatori e le ricadute, anche stavolta, saranno positive per tutti gli operatori economici. La manifestazione è amatissima anche dai turisti: c’è persino chi organizza pullman speciali per raggiungere Bergamo nei giorni della grande festa”.

Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti, aggiunge: “La manifestazione genera un impatto importante anche per il settore ricettivo. Sono sempre più numerosi i visitatori che pernottano in città per gustarsi l’evento. I Mercatanti coinvolgono tutta Bergamo in una grande festa popolare”.

“Anche quest’anno tornano sul Sentierone i Mercatanti – commenta il Sindaco Giorgio Gori – una manifestazione che richiama il del Sentierone, spazio di vocazione commerciale fin dalla sua nascita e prima sede della Fiera nella nostra città. Sono felice di sottolineare l’impegno degli organizzatori nell’alzare il livello qualitativo della manifestazione, raccogliendo una precisa richiesta dell’Amministrazione comunale. Sono convinto che anche per questo motivo il successo dell’iniziativa è cresciuto in questi anni, un successo rafforzato dalla collaborazione con il commercio in sede fissa, in particolare bar ristoranti e attività ricettive”.

I Mercatanti sul Sentierone

A tavola con l’Europa – Saranno 19 le nazioni rappresentate. A loro si affiancheranno i prodotti tipici di 13 regioni italiane, oltre naturalmente alle squisitezze “made in Bergamo”: un percorso gastronomico interessante e più che mai variegato.

La sfida di sapori sarà tutta da gustare: sul Sentierone arriveranno venditori ambulanti provenienti tra gli altri da Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Austria, Olanda, Belgio, Irlanda, Grecia, Russia, Ungheria e Polonia. Wurstel, birra, vini, paella, carne alla brace e biscotti olandesi rappresentano le appetitose certezze, che anche quest’anno andranno a ruba.

Una tradizione di qualità – La rassegna, organizzata da Promozioni Confesercenti in collaborazione con il Comune di Bergamo, è giunta ormai alla 18esima edizione. Un appuntamento entrato nella tradizione dei grandi eventi bergamaschi: nata nel ’99, inizialmente aveva cadenza biennale. Ma il grande successo riscontrato rese inevitabile il passaggio a una cadenza annuale. Da quattro anni la rassegna dura quattro giorni, per consentire a bergamaschi e turisti di gustarsi senza fretta le più gustose specialità europee.

Il “menu” sarà ben assortito e di qualità: gli standard igienici e sanitari sono infatti elevati. L’organizzazione provvede a fornire un decalogo agli ambulanti, che sono tenuti ad osservarlo scrupolosamente.