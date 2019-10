Auto e moto si scontrano a Costa Volpino: grave 26enne, c’è l’elisoccorso

Brutto incidente stradale a Costa Volpino, dove intorno alle 18,45 di sabato sera si sono scontrate un’auto e una moto.

Sul posto, in via Piò, sono intervenute l’automedica, la Croce Blu di Lovere e l’elisoccorso da Brescia, in codice rosso, segno che le conseguenze dell’incidente – del quale ancora non si conosce la dinamica – sono piuttosto serie.

Tra i feriti un ragazzo di 26 anni, le cui condizioni sarebbero gravi.

Seguono aggiornamenti