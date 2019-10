Ancora pochi giorni per votare la fontana del Delfino e vincere il restauro

È sotto poco più di un punto, ma c’è ancora qualche giorno di tempo per votarla e ribaltare le gerarchie. Parliamo del contest per votare la fontana del Delfino di via Pignolo e far sì che Sanex-Palmolive ne finanzi il restauro. Fino al 9 ottobre sarà possibile votarla e, qualora dovesse vincere, il suo restauro sarebbe non solo finanziato, ma anche completato entro il gennaio 2020.

Il processo è semplice e veloce, non sarà necessario registrarsi o fornire alcuna informazione personale. Per votare basta un clic sul sito http://www.liberalarte.org/index.html.