Weekend in arrivo, mentre se ne vanno le temperature estive. Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo ci spiega come sarà il fine settimana a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Prosegue un flusso di correnti atlantiche nordoccidentali, che convoglia nella giornata di venerdì estesa nuvolosità, ma con scarsi fenomeni. Sabato e domenica mattina invece prevarrà aria più stabile per merito di blande correnti anticicloniche, seguite poi da un probabile peggioramento tra domenica pomeriggio e la notte su lunedì.

Venerdì 4 ottobre 2019

Tempo Previsto: Fino all’alba sereno o poco nuvoloso ovunque con foschie in Pianura Padana e banchi di nebbia su bassa pianura. Durante la mattinata rapido aumento della nuvolosità su tutta la regione, fino a cieli molto nuvolosi o coperti nel primo pomeriggio, quando non si escludono brevi pioviggini a carattere sparso. Dal tardo pomeriggio schiarite a partire da ovest, più decise dalla serata ed in estensione a tutta la regione.

Temperature: In pianura:

Valori minimi in ulteriore lieve diminuzione e compresi tra 06/10 °C (fino a 13 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi in diminuzione e compresi tra 15/19 °C.

Sabato 5 ottobre 2019

Tempo Previsto: Molto nuvoloso o coperto lungo il crinale alpino prossimo al confine, con associate deboli precipitazioni, nevose oltre i 2000/2200 metri. Sulla restante parte della regione condizioni di cielo poco nuvoloso per l’intera giornata; foschie notturne e mattutine in Pianura Padana e possibilità per nebbie o banchi di nebbia tra la seconda parte della notte e la prima parte della mattinata lungo la fascia di media/bassa pianura.

Temperature: In pianura:

Valori minimi stazionari e compresi tra 06/10 °C (fino a 13 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi in sensibile aumento e compresi tra 21/24 °C.

Domenica 6 ottobre 2019

Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi, dopo una prima parte di mattinata con nuvolosità variabile, il cielo tenderà a coprirsi e si prevedono le prime pioviggini a carattere sparso; nel corso della giornata sensibile peggioramento con cieli coperti, piogge via via più diffuse e foschia nelle vallate; possibili temporali in serata con quota neve in calo fino a 2000 metri circa. In Pianura Padana e Oltrepò si prevede una mattinata con cieli irregolarmente nuvolosi e foschie dense, seguite da un generale aumento delle nubi e possibili piogge sparse nel corso del pomeriggio; in serata peggioramento con rovesci e locali temporali.

Temperature: In pianura:

Valori minimi in lieve aumento e compresi tra 08/12 °C (fino a 14/15 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi stazionari o in lieve diminuzione e compresi tra 20/23 °C.