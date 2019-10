Treviglio, i lavori al Palafacchetti procedono spediti: “Si con concluderanno in anticipo”

Buone notizie per la città di Treviglio, per i trevigliesi e, in generale, per tutti gli appassionati di basket. Soltanto due mesi fa il PalaFacchetti, impianto sportivo che ospita, tra le altre cose, le partite interne della Blu Basket Treviglio (formazione militante in A2), aveva riportato gravi danni a causa dei violenti nubifragi che hanno colpito la Bassa nel mese di agosto.

Ora si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, con il PalaFacchetti che sarà pronto molto prima del previsto: “I lavori stanno procedendo bene – ha annunciato il sindaco di Treviglio Juri Imeri -, più rapidi di così sfido chiunque. L’intenzione è quella di giocare a Treviglio il 21 novembre”.

È ottimista anche Basilio Mangano, assessore ai lavori pubblici di Treviglio: “Se il tempo sarà clemente, vorremmo giocare entro fine novembre. L’amministrazione e gli uffici tecnici – ha spiegato – sono stati rapidissimi, c’è stato grande impegno ma anche grande disponibilità. Abbiamo impegnato le nostre risorse”.

I lavori all'interno del Palafacchetti

Sono stati due mesi di lavoro continuato, senza sosta, per sistemare la situazione il prima possibile: “Per prima cosa – ha spiegato ancora Mangano – abbiamo messo in sicurezza l’opera dopo i gravi danni causati dal temporale. Nel mese di settembre è stata messa la guaina sulla copertura ed è stato rimosso il parquet, ormai inagibile. Questa settimana– prosegue Mangano – è stato preparato il massetto di calcestruzzo, è stato rimosso il vecchio linoleum e si stanno rifacendo gli impianti”.

“Nel mese di ottobre – ha continuato l’assessore – verrà posato il nuovo linoleum e partirà il lavoro per rifare la nuova copertura; non appena si asciugherà il calcestruzzo, verrà rimesso il parquet. Infine, – ha concluso Mangano – attraverso un bando, verrà rifatta una parte delle tribune e verranno realizzati due campi da basket all’esterno”.

Quindi, tra poco più di un mese, la Blu Basket potrà tornare a giocare nel suo fortino: se tutto andrà secondo i piani, la squadra biancoblu tornerà a Treviglio il 21 novembre per il match contro Biella.