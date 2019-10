Sparatoria in Questura a Trieste, muoiono due agenti

È finito in tragedia l’arresto di due ladri di scooter a Trieste. Due fratelli di 30 anni sono stati condotti al commissariato centrale, ma quando uno dei due ha chiesto di andare in bagno ha aggredito un poliziotto, rubandogli l’arma e cominciando a sparare. Nel conflitto a fuoco due poliziotti sono morti, mentre sono rimasti feriti altri tre agenti e il fratello dello sparatore, fermato dopo un inseguimento.

I due fratelli autori della sparatoria erano stati accompagnati in Questura da personale delle Volanti dopo “un’attività di ricerca del responsabile della rapina di uno scooter avvenuta nelle prime ore del mattino”. “Per motivi in fase di accertamento – si legge in una nota della Questura di Trieste – uno dei due ha distolto l’attenzione degli agenti ed ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno tentato di fuggire, ma sono stati fermati”.

Gli agenti uccisi sono Pierluigi Rotta, agente scelto, e Matteo De Menego, agente. Il sindaco Roberto Dipiazza ha dichiarato lutto cittadino.