Giovedì 3 ottobre, tra le 15.40 e le 16, è stata rubata da una Volkswagen Tiguan nera in sosta nel parcheggio del cimitero di Pontirolo nuovo, a pochissima distanza dalla scuola dell’infanzia – pertanto zona molto frequentata a quell’ora – uno zainetto (del modello che si vede nella fotografia), di marca Moschino.

Nello zaino c’era tra l’altro un portafogli nero (sempre come da foto), marca Calvin Klein, contenente documenti personali della proprietaria, nonché dei figli, di fondamentale importanza.

Ovviamente le carte di credito sono state tempestivamente bloccate, di conseguenza rese inutilizzabili.

Chiunque abbia notato qualcosa o venga a conoscenza di dettagli è pregato, anche in forma anonima, di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Si precisa, onde evitare commenti in merito, che lo zaino era posizionato in modo tale da non essere notato dall’esterno.