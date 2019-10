“Ncis Los Angeles” o “Fury”? La tv del 4 ottobre

Per la prima serata in tv, venerdì 4 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quarta delle dieci puntate di “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Chris O’Donnell, Daniela Ruah ed Eric Christian Olsen. Andrà in onda l’episodio intitolato “Fumo negli occhi”: mentre la squadra è sulle tracce di una cellula terroristica, Callen e Sam rimangono intrappolati in un cinema dopo lo scoppio di alcuni ordigni. Le uscite, infatti, sono impraticabili e altre bombe potrebbero essere pronte a esplodere da un momento all’altro. Intanto, occorre dare una mano ai feriti e trovare una via di fuga.

Su Rai4 alle 21.20 ci sarà il film “Fury”, con Brad Pitt. Quasi alla fine della Seconda guerra mondiale, nell’aprile del 1945, mentre gli Alleati completano l’avanzata nel territorio europeo, un agguerrito sergente dell’esercito chiamato Wardaddy (Brad Pitt) è al comando di un carro armato Sherman e di un gruppo di cinque uomini per una pericolosa missione dietro le linee nemiche. In evidente inferiorità numerica e mal equipaggiati, Wardaddy e i suoi uomini devono affrontare ogni avversità nel tentativo di colpire al cuore della Germania nazista.

Canale5 alle 21.20 proporrà la quarta delle cinque puntate della fiction “Rosy Abate – La serie 2”, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Paola Michelini e Paolo Pierobon. La notizia dell’arresto di Leo getta Rosy e Regina nella disperazione. Il giovane, intanto, viene trasferito nel carcere di Nisida. Qui subisce le minacce di altri detenuti, che agiscono per conto di Costello. Rosy capisce che per salvarlo ha bisogno dell’aiuto di Luca.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà la prima puntata dei bootcamp di “X Facotr 13”. Dopo le selezioni delle scorse settimane, inizia questa nuova fase del programma che proseguirà il 10 ottobre su SkyUno (in replica l’11 su Tv8) dal Mediolanum Forum di Assago. In questa occasione, con il consueto meccanismo delle 5 sedie da riempire per ogni categoria, il quartetto dovrà scegliere i 20 migliori talenti che prenderanno poi parte alle Home Visit, le quali avverranno, per la prima volta nella storia di X Factor, davanti a un pubblico e rappresenteranno l’ultimo scoglio da superare per ottenere un posto tra i 12 concorrenti di questa nuova edizione. I 12 finalisti accederanno ai Live e saranno divisi nelle consuete categorie: Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi, ognuno seguito dal proprio mentore. Si partirà il 24 ottobre su SkyUno (il 25 su Tv8).

Il talent, condotto da Alessandro Cattelan, in giuria vede l’ingresso del trapper Sfera Ebbasta, la solista pop Malika Ayane e Samuel, frontman dei Subsonica, accanto a Mara Maionchi. Saranno ospiti speciali delle puntate delle Auditions Achille Lauro e il vincitore della scorsa edizione di X Factor Anastasio.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 “Mai stati uniti”, di Carlo Vanzina, con Ricky Memphis e Vincenzo Salemme; e su Italia1 alle 21.20 “Guardiani della galassia vol. 2”, con Kurt Russell.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Charlotte for ever”, con Charlotte Gainsbourg; su La5 alle 21.10 “The Twilight saga: Breaking dawn – parte 2”, con Kristen Stewart; su Iris alle 21 “Danni collaterali”, con Arnold Schwarzenegger; e su Italia2 alle 21.15 “Final destination”, con Devon Sawa.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Arte, passione e potere”. Lo storico dell’arte Andrew Graham-Dixon esplora la storia della Royal Collection, una delle più grandi e importanti collezioni d’arte al mondo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Non ti scordar di me” e “Biglietto vincente”. Nel primo, Joséphine deve stare vicino a una bambina di dieci anni che ha tragicamente perso il fratellino, travolto da un camion. La madre ha avuto un crollo nervoso e, in attesa che si riprenda, la piccola vive con i nonni materni. Ma la bambina pensa che sua madre non le voglia più bene, che la respinga e va in crisi. Nel secondo, Joséphine ha il compito di dare una mano ad Antoine, un giovane che, vincendo sette milioni di euro al Lotto, ha attirato l’attenzione di molte persone che non hanno buone intenzioni.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “EuroGames”, con Ilary Blasi e Alvin; e su Real Time alle 21.10 “Bake off Italia: dolci in forno”.