Monopattini elettrici, Zenoni: “Non ci sono regole, vietati negli spazi pubblici”

Una società di sharing ha distribuito nella mattina di venerdì 4 ottobre dei monopattini elettrici in diversi punti di Bergamo per incentivare le persone ad utilizzare questi dispositivi. Immediata l’operazione della polizia locale che ha sequestrato i mezzi.

Il decreto Toninelli, che norma l’uso dei monopattini elettrici è entrato in vigore lo scorso 27 luglio, ma demanda alle amministrazioni comunali la regolarizzazione sperimentale per un anno.

“Dopo l’entusiasmo iniziale – spiega l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Bergamo, Stefano Zenoni – si è arrivati ad un caos dovuto all’assenza di norme chiare. Il decreto Toninelli, spiace dirlo, è un po’ un pasticcio che ha generato ancora più confusione. Anche Milano ha ritirato dalle strade i monopattini elettrici. Credo si tratti di qualche settimana, poi adotteremo un provvedimento che metterà chiarezza sia per gli utenti, sia per noi come amministrazione comunale, sia per le assicurazioni. Stiamo lavorando con diversi comuni italiani per prendere una posizione univoca che permetta di fare chiarezza su diversi aspetti. Tra i primi problemi che dobbiamo affrontare c’è la cartellonistica, che ha un costo non irrilevante per il Comune di Bergamo. Poi ci sono i limiti di velocità e se considerare questi dispositivi come veicoli, al pari delle biciclette elettriche. Sono favorevole all’utilizzo dei monopattini e credo che aiuteranno la mobilità green in città”.