Mondiali, stop in semifinale per Hassane Fofana nei 110 metri ostacoli

Si è infranto in semifinale il sogno di Hassane Fofana di prendere parte a una finale mondiale.

Il campione italiano dei 110 metri ostacoli, all’esordio nella rassegna iridata, ha chiuso al sesto posto la propria batteria di semifinale, mancando per pochi centesimi l’accesso alla sfida per le medaglie.

In grado di fermare il cronometro in 13”52, il portacolori delle Fiamme Oro Padova ha pagato l’abbattimento di diversi ostacoli che non gli hanno permesso di andare oltre la dodicesima posizione complessiva.

“E’ colpa mia. Oggi potevo correre più forte, ma ho beccato troppi ostacoli, forse perchè mi sentivo molto carico. – ha dichiarato Fofana al termine della competizione -. Mi rammarica aver sbagliato nel momento più importante dell’anno. So di poter realizzare un tempo più basso, ma devo lavorare su questa intensità”.

In attesa di veder in gara Matteo Giupponi (Carabinieri) nella 20 chilometri di marcia, gli occhi dei tifosi bergamaschi saranno puntati sulla staffetta 4×100 metri che vedrà la presenza di Roberto Rigali (Bergamo Stars Atletica) in qualità di riserva.

Foto Colombo/FIDAL