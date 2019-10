Il piccolo ha fretta e nasce in ambulanza: parto nel viaggio verso l’ospedale

Di aspettare l’arrivo in ospedale, proprio, non ne ha voluto sapere: è nato durante il viaggio, in ambulanza, grazie all’assistenza del personale medico di Areu, l’Azienda Regionale di Emergenza Urgenza.

È successo nel primo pomeriggio di giovedì 3 ottobre a Brescia dove una donna di 37 anni, alla sua quarta gravidanza, alle 12.50 ha chiamato il numero unico 112 in seguito a forti contrazioni.

In pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza e i medici hanno deciso per il trasporto della donna al Poliambulanza di Brescia. Ma proprio a bordo del mezzo il travaglio ha subito una rapida accelerazione e il bambino è nato nel tragitto verso l’ospedale.

Mamma e bimbo, assistiti in struttura subito dopo, sono in ottime condizioni.