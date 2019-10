Il Coni assegna a Enzo Paris la stella di bronzo al merito sportivo

Il CONI ha conferito a Enzo Paris, presidente della Scuderia Norelli, la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2018 in riconoscimento delle benemerenze acquisite nell’attività dirigenziale.

Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimere profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio.

L’onorificenza verrà consegnata nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato territoriale del CONI-Bergamo.