Dossena, sabato 150 volontari per cercare Francesco: divieto di caccia

È in programma sabato 5 ottobre una maxi ricerca per ritrovare Francesco Boschi, il 61enne del quale non si hanno più notizie da domenica 29 settembre.

L’uomo, originario di Spirano, era andato a funghi con una amico a Dossena, nella zona Cascina Vecchia. A un certo punto i due si sono separati e, qualche ora più tardi, visto il mancato rientro di Boschi è scattato l’allarme.

Le ricerche sono proseguite senza sosta per tutto il corso della settimana. Sabato mattina all’alba 150 uomini partiranno per l’ultimo tentativo di ricerca.

Per l’occasione, il sindaco di Dossena ha disposto il divieto di caccia per tutta la giornata, in modo da facilitare le operazioni.

La macchina operativa delle ricerche è coordinata dai Carabinieri. Saranno impegnati anche i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e la protezione civile con le unità cinofile.

Nel corso della settimana, sono stati utilizzati anche i Droni per monitorare la situazione dall’alto.