Campionato Italiano bike trial, Luca Tombini e Elia Orfino conquistano la maglia tricolore

Si è chiusa con un doppio successo bergamasco il Campionato Italiano bike trial.

A salire sul gradino più alto del podio di Piancogno sono stati Luca Tombini (MC Dynamic Trial) e Elia Orfino (La Popolare Ciclistica ASD) che hanno conquistato rispettivamente il titolo nelle categorie elitè e juniores.

Il 24enne di Treviolo, a segno per tre volte nel corso del 2019, ha chiuso in seconda posizione l’ultima tappa della competizione tricolore vinta dal 22enne di Ardesio Marco Bonalda, in grado di completare il percorso senza penalità.

Discorso simile anche per il 15enne zognese che, dopo un acceso duello con Luca Giorgi (MC Dynamic Trial), ha colto la piazza d’onore, terminando così la stagione con sei podi.

In casa Team Villongo ASD buon terzo posto per Paolo Locatelli, mentre il compagno di squadra Francesco Pizzagalli si è fermato a un passo dalla vittoria fra gli expert.

Foto Bike Trial Italia