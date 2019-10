Via dalla nostra zona grigia: si può e c’è chi ci aiuta a uscirne

Mi chiamo Monica Sala e da oggi vi farò un po’ di compagnia con questa rubrica dedicata a tutti coloro che hanno voglia di ritagliarsi un po’ di spazio per conoscersi meglio.

Come mai? Ottima domanda.

Sono un Life Coach e il mio compito è proprio fare domande. Domande di tutti i tipi, che riguardano la vita delle persone, quindi tutti voi.

Ognuno di noi ha le proprie passioni, interessi specifici, obiettivi diversificati in funzione della vita che svolge e delle esperienze che ha vissuto.

Ciò che ci accomuna tutti è la CURIOSITÀ, il desiderio di capire chi siamo veramente, e quale è il motivo per cui viviamo in un modo che magari non ci soddisfa del tutto.

La Vita è quello che è, non quello che ci aspettiamo. La differenza dove sta? Nel modo di affrontarla.

La situazione di partenza è questa, cambia il punto di arrivo. Cosa faremo d’ora in avanti. Rifletteremo su COME vivere al meglio le esperienze che la vita pone sul nostro cammino.

Il Coach è un allenatore, infatti nasce in ambito sportivo, ed è colui che fa in modo che l’atleta, che vuole raggiungere il migliore risultato, dia il massimo.

Nella vita di tutti i giorni è la stessa cosa.

Sapete quando mi sono appassionata al coaching? Quando ho “scoperto” che un Coach tira fuori le potenzialità delle persone e le aiuta a divenire la versione migliore possibile di se stessi.

In quel momento mi sono accorta di esserlo da sempre, ed è lì che ho voluto iniziare a studiare per apprendere le competenze necessarie per svolgere questo ruolo in modo professionale.

Avere una buona idea non serve a nulla se non la si sa esprimere e rendere visibile. Può essere l’idea migliore del mondo ma non avrà nessuna possibilità di successo.

Che cos’è il successo? Il participio passato del verbo succedere, cioè la capacità di far accadere le cose.

Questa capacità si acquisisce sviluppando le risorse che ognuno di noi ha già dentro di sé, magari senza rendersene conto.

Ed è proprio qui che entra in gioco il Coach. Una figura che “allena” a pensare in modo più ampio, superare le convinzioni che ci sono state trasmesse da tutta una serie di eventi, circostanze, situazioni, e che ci hanno fatto diventare la persona che siamo oggi.

La vera domanda è: TU SEI OGGI LA PERSONA CHE AVRESTI VOLUTO DIVENTARE? COSA VUOI VERAMENTE? SE POTESSI SCEGLIERE LIBERAMENTE COSA FARESTI?

Siamo tutti convinti che ciò che stiamo vivendo ORA sia il massimo che possiamo ottenere o forse, rimettendo un attimo a fuoco il tiro e facendo un po’ di chiarezza, guardandoci dentro senza giudicare, potrebbe cambiare qualcosa?

A tutti coloro che si sono sentiti, o si sentono, un po’ così, che si trovano in quella zona grigia dove tutto funziona abbastanza bene ma senza scintille, propongo di darsi una possibilità, una nuova opportunità.

Nessuna ricetta magica né complicati percorsi da intraprendere.

È molto semplice: iniziare a “vedere” la realtà con occhi diversi fa sì che la nostra mente ragioni in maniera più ampia e automaticamente si generino nuove opzioni che poi diventano le azioni che facciamo.

Che cosa ci impedisce di credere che si possa migliorare e cambiare?

Il limite è solo nostro, radicato dentro quella comoda area di comfort che abbiamo arredato con cura e che ci trattiene dal volgere lo sguardo fuori, nel mondo.

Un grande benvenuto quindi a tutti i temerari che vorranno mettersi in viaggio!

La prossima volta inizieremo da un argomento affascinante: le nostre CONVINZIONI ed il potere che hanno di condizionarci, nostro malgrado, in diversi contesti della nostra vita.

Buona giornata e ricordate sempre: SIETE VOI GLI ARTEFICI DEL VOSTRO DESTINO!