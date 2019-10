Un pianista, un tenore e un coro da stadio: l’Atalanta ha un nuovo inno

È in arrivo un nuovo inno dell’Atalanta.

L’idea è nata da Andrea Spolti, un bergamasco di 47 anni che da 13 anni è in giro per il mondo a coltivare il suo sogno di musicista, con un master in pianoforte all’Università delle Hawaii nel 2009 e una carriera che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo: Corea, Cina, Malesia, Qatar, America, Emirati Arabi, Filippine, Thailandia, Oman, Australia e Singapore, tanto per citare alcune destinazioni.

In questo suo lungo peregrinare Andrea sottolinea come “la cosa che mi rende davvero italiano sono le mie radici, il che per me significa Atalanta, Atalanta e ancora Atalanta. Oggi ho 47 anni e mio papà ha iniziato a portarmi allo stadio con lui quando giocavano ancora Vavassori, Rocca, Scala, Mei, Marchetti e tutti questi eroi della mia infanzia. Dopo che l’Atalanta ha battuto la Juve 3-0 in Coppa Italia la scorsa stagione, sono andato a dormire alle 5 del mattino ora thailandese, dove vivo al momento. Anziché addormentarmi però, ho iniziato a sentire una melodia nella mia testa, come se qualcuno me la stesse canticchiando nell’orecchio in maniera martellante. Mi sono dovuto alzare, e trovato il primo foglio di carta disponibile (la partitura della Sesta Sinfonia di Tschaikowsky da me acquistata a Seoul, tra le cose che ho di più care), ho semplicemente trascritto ciò che avevo sentito, musica e testo, per paura di dimenticarmelo al risveglio. So che questo potrà sembrare una pazzia, ma è la pura verità”.

“Il giorno dopo – continua Spolti -, al risveglio, quando sono andato a rivedermi quello che avevo scritto, con mia enorme sorpresa una farfalla nerazzurra è entrata nel mio studio… Ho scattato qualche foto; naturalmente siete liberi di credere quello che volete, ma così è nato questo ‘Inno Atalanta 2019’ che proprio per questi motivi non considero mio”.

“Mi sono quindi rivolto a Simone Francesco Liconti, tenore professionista anche lui bergamasco e di fede atalantina, in quel momento in tournée negli Emirati Arabi e in Oman con la ‘Carmen’ di Bizet. La scelta – spiega ancora Spolti – è stata naturale in quanto siamo amici di vecchia data, all’oratorio delle Grazie, a Bergamo. Alla mia proposta, Simone non ha esitato neppure per un istante, accogliendo la richiesta con entusiasmo, ma siccome era in partenza per il tour abbiamo dovuto trovare uno studio in tutta fretta per registrare la sua voce”.

“Non appena Andrea mi ha mandato la musica – racconta Simone Francesco Liconti – l’ho guardata e ho capito da subito che non si trattava di una semplice canzone ma di un inno vero e proprio di prim’ordine. È come fosse stato composto da un autentico operista del ‘900 con melodie suggestive e accattivanti. E poi, scritto perfettamente per una voce come la mia. In poco tempo, mettendomi al piano, ho subito trovato i colori e le dinamiche giuste per cantarlo con l’energia e la baldanza di un ragazzino! Sono orgoglioso perché il cuore atalantino mi ha onorato di questo pregio di cantare un inno vero! Scritto per me, per la mia voce, le cui melodie si sposano perfettamente a ragione di cantante lirico, quale io sono, e in occasione di questo prezioso momento che l’Atalanta vive con il campionato prima, e adesso con la meritatissima Champions League. Spero che questo canto, questa grande musica, serva loro da stimolo per vincere ogni partita”.

E così è nata la prima versione “classica”. Presentata sui social, molti commenti indicavano come si potesse pensare anche a un coro. Da tutti questi suggerimenti sono nate la versione “rock” e poi l’ultima, quella ufficiale, “dance”.